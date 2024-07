Ponad 60 tys. roślin - drzew, bylin, paproci, traw i pnączy - posadzono na placu Nowy Targ w ścisłym centrum Wrocławia. Po rocznym remoncie plac znów jest otwarty dla mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Po rocznym remoncie plac Nowy Targ w sercu Wrocławia został otwarty dla mieszkańców. Do tej pory na otoczonym zabudowaniami placu, pojawiło się ponad 60 tys. roślin.





W ramach remontu placu wykonano częściową rozbiórkę nawierzchni z kostki i płyt oraz wprowadzono nowe warstwy technologiczne, oparte na systemie zielonego dachu. To umożliwiło zasadzenia na placu ponad 60 tys. roślin m.in. 172 drzew, ponad 27 tys. bylin, 193 paproci, blisko 13 tys. traw, 23 tys. roślin cebulowych oraz pnączy.



Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas otwarcia placu podkreślił, że wyzwaniem w realizacji tej inwestycji był znajdujący się pod placem parking podziemny.

Plac jest dachem wielopoziomowego parkingu i to determinowało to, co udało się zrobić przy przebudowie tej miejskiej wyspy ciepła (...). Zależało nam na zazielenieniu tego miejsca, ale również na pozostawieniu pewnej przestrzeni placowej - powiedział Jacek Sutryk.

Prezydent Wrocławia poinformował, że w planach jest również budowa fontanny na placu Nowy Targ.

W ramach inwestycji wybudowano przyłącze wodociągowe, system automatycznego nawadniania oraz wyremontowano elementy małej architektury. Zmodernizowano też oświetlenie.

Łącznie przebudowa objęła ok. 60 proc. powierzchni placu. Inwestycja kosztowała 10 mln zł.