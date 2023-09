Ponad 20 tys. poszkodowanych i ponad 90 mln złotych strat - takie są skutki działania piramidy finansowej FutureNet założonej przez Romana Z. i Stephana M. Mężczyźni są poszukiwani listami gończymi i Europejskimi Nakazami Aresztowania. Policjanci zatrzymali w Polsce 3 osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Śledczy zabezpieczyli m.in. luksusowe apartamenty i zabytkowe skrzypce Stradivarius.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śledztwo w sprawie działalności platform internetowych FutureNet i FutureNet AdPro jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu.

Piramidę finansową FutureNet założyli Roman Z. i Stephan M.

Przestępczy proceder polegał na nakłanianiu zainteresowanych pod pozorem inwestycji do dokonywania wpłat na zakup tzw. AdPaków, umożliwiających osiąganie zysków m.in. poprzez wprowadzanie do struktury kolejnych użytkowników.

Jak podaje policja podejrzani nakłonili do dokonania fałszywych inwestycji o wartości ponad 90 mln złotych ponad 20 tys. osób.

FutureNet był platformą międzynarodową i działał na szkodę klientów na całym świecie. Funkcjonariusze CBZC podjęli działania, by zidentyfikować założycieli serwisu oraz osoby z nimi współpracujące. Zatrzymali w Polsce 3 osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany, wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór i poręczenia majątkowe.

W ramach śledztwa zabezpieczono majątek o wartości ponad 20 mln zł, w postaci kryptowalut, luksusowych apartamentów oraz zabytkowych skrzypiec Stradivarius.

Roman Z. oraz Stephan M. są w chwili obecnej poszukiwani listami gończymi oraz Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Funkcjonariusze CBZC apelują do osób, które dokonały inwestycji na platformie Futurenet o kontakt z Zarządem we Wrocławiu CBZC lub Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu na podany adres e-mail: powro.sprawafuturenet@prokuratura.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.