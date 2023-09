29 osób usłyszało zarzuty za kradzieże z włamaniem do salonów jubilerskich. Zamaskowani przestępcy wjeżdżali kradzionymi samochodami w witryny sklepowe. Przestępstw dopuszczali się na terenie Polski i Niemiec, a łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła 5 mln złotych.

Zarzuty usłyszało 29 zatrzymanych

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktu oskarżenia przeciwko 29 osobom. Brały one udział w kradzieżach z włamaniami do salonów jubilerskich na terenie Polski i Niemiec. 8 osób usłyszało zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej.



Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w toku śledztwa dotyczącego kradzieży dokonanej w sklepie jubilerskim w Centrum Handlowym Auchan w Gdańsku ustalono, że na terenie Polski i Niemiec działała grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami z włamaniem do salonów jubilerskich - podała Wawryniuk.



Wyjaśniła, że zamaskowani przestępcy taranowali kradzionymi uprzednio pojazdami witryny salonów jubilerskich, skąd zabierali wyroby jubilerskie i zegarki, w tym takich luksusowych marek Rado, Omega, Longines, Aviator, Bretling. Zrabowane przedmioty były potem sprzedawane paserom na terenie Polski.



Kradzione pojazdy służyły następnie sprawcom do ucieczki z miejsca przestępstwa. Uszkodzone auta porzucali.

Zatrzymania na terenie całej Polski

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w kwietniu 2021 roku. Funkcjonariusze weszli wówczas na teren posesji położonej niedaleko Tolkmicka, gdzie dokonano zatrzymania 5 mężczyzn podczas transakcji sprzedaży skradzionych wyrobów jubilerskich. Zabezpieczono wówczas kilkadziesiąt luksusowych zegarków, znaczną ilość biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów.



Kolejne zatrzymania były prowadzone w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Zatrzymań dokonywali funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.



Śledczy ustalili, że od listopada 2019 do grudnia 2020 roku na terenie Polski dwukrotnie dokonano kradzieży z włamaniem do salonów w Gdańsku oraz w Koszalinie, Lublinie, Elblągu i Katowicach. Z kolei od sierpnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku dokonano włamań na terenie Niemiec: we Frankfurcie nad Menem, w Monachium, Lipsku i dwukrotnie w Hanowerze.



Łączna wartości skradzionego mienia przekracza 5 milionów złotych - podała prok. Wawryniuk.



Zarzuty dla niemal 30 osób

Aktem oskarżenia objęto dwie osoby kierujące grupą, którym zarzucono zabór pojazdów, kradzież z włamaniem oraz paserstwa. Sześciu osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie czynów zaboru pojazdów oraz kradzieży z włamaniami. Działający w ramach zorganizowanej grupy przestępczej z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu - oceniła prokurator.



Dodała, że ośmiu osobom zarzucono popełnienie czynów kradzieży z włamaniem, zaboru pojazdów, udzielenie pomocy do popełnienia do tego typu przestępstw. Natomiast 12 kolejnym osobom zarzucono popełnienie przestępstw paserstwa, w tym w stosunku do mienia znacznej wartości.



Ponadto, aktem oskarżenia trzem osobom zarzucono nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji.



W toku postępowania przygotowawczego wobec 19 osób stosowano tymczasowe aresztowanie, które wobec 4 osób zamieniono następnie przez sąd na wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenia majątkowe w kwotach od 20 do 300 tys. złotych - przekazała prokurator.



Zaznaczyła, że wobec tych osób zastosowano również inne wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania kraju.



Wobec 6 osób stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 100 tys. złotych, dozór policji, zakaz kontaktowania się z określoną osobą oraz zakaz opuszczania kraju.



Na poczet grożących oskarżonym kar prokurator dokonał zabezpieczenia na mieniu ruchomym 10 oskarżonych poprzez zajęcie samochodów, pieniędzy, wyrobów ze złota.