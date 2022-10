Ważna informacja dla turystów wybierających się w Karkonosze. Od dziś do 2 grudnia kolej linowa na Szrenicę w Szklarskiej Porębie jest nieczynna. To z powodu przeglądu konserwacyjnego.

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Przegląd jest obowiązkowy. Musi go przechodzić każda kolej linowa. Wozimy ludzi, więc to bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - podkreśla Paweł Gogolewski, dyrektor Ski Arena Szrenica.

Elementy kolei linowej na Szrenicę trzeba rozebrać i skontrolować. Sprawdzane będą m.in. konstrukcja czy napędy elektryczne. Kolej składa się z 2 odcinków. Sekcja pierwsza ma 1390 m, a druga 1400 m.

Żeby zrobić konserwację, trzeba zdjąć wszystkie krzesełka - na każdym z dwóch odcinków jest ponad 180 krzeseł. Także jest co robić - mówi Gogolewski.

Krzesła zdejmuje się po to, żeby magnetycznie prześwietlić linę. Przyjeżdża uprawniona ekipa i robi prześwietlenie. Sprawdza czy wszystko jest należycie utrzymane. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, kończy się to protokołem. Potem przyjeżdża komisja dozorowa, robi odbiory techniczne i wtedy możemy dopiero wrócić do eksploatacji - dodaje.

Kolej linowa na Szrenicę będzie nieczynna do 2 grudnia. Również z powodu przeglądu od 14 listopada stanie kolej na Kopę w Karpaczu. Będzie wyłączona do 10 grudnia.