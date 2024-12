Gdy wybija północ w sylwestrową noc, głośno odliczamy i radośnie świętujemy, ale dla zwierząt zaczyna się koszmar. Eksplozje fajerwerków przypominają im odgłosy wybuchów, a ich wyostrzone zmysły wychwytują każdy huk i błysk. Dźwięki, które dla ludzi są częścią zabawy, dla zwierząt oznaczają zagrożenie życia. Przestraszone ptaki zrywają się do lotu, uderzając o budynki i szyby. Nawet domowe psy i koty nie są bezpieczne - tej jednej nocy ucieka ich najwięcej w ciągu roku. We wrocławskim zoo jest to najgorsza noc w kalendarzu - zestresowane zwierzęta spędzają ją na zapleczach hodowlanych.

/ Wrocławskie ZOO /

Co czują nasi podopieczni? Przemówili z pomocą najbardziej rozpoznawalnych radiowych głosów w Polsce. Dziennikarze radia RMF FM, czytający na co dzień najważniejsze fakty z kraju i ze świata, powiedzieli to, co mówiłby zwierzęta, gdyby potrafiły mówić ludzkim głosem w ramach kampanii ZOO Wrocław "Nie strzelaj".

Nie strzelaj! Usłysz ich głos

Każdego roku sylwestrowa noc staje się dla zwierząt czasem grozy. Wrocławskie zoo przy tej okazji edukuje, jak nasi podopieczni skomentowaliby huk fajerwerków. W tym roku głosu naszym zwierzętom użyczyli radiowcy RMF FM.

Ja przeżyłam już sześć nocy sylwestrowych, każdą pamiętam, ale przed moimi czworaczkami pierwsza taka noc. Wiem, że to będzie dla nich koszmar. Proszę - nie strzelaj! - mówi tygrysica Nuri głosem Anny Wachowskiej.

Instagram Rolka

Takich apeli w naszej kampanii jest więcej. Jako samiec okapi, Nkosi, przemówił Bogdan Zalewski; pingwinowi Marianowi głosu użyczył Michał Gardyas; słonicy Toto - Ewa Kwaśny; kapibarze Jagodzie - Magdalena Wojtoń, arze Walusiowi - Tomasz Staniszewski, a samicy gibona, Carusie, Agnieszka Pietrzak.

Głos niesie większe emocje niż sam tekst, co było dla nas bardzo ważne w kontekście pokazania, jak bardzo zwierzęta cierpią przez fajerwerki. Ich wybuchy wywołują nie tylko stres, ale nawet fizyczny ból i panikę mogącą skończyć się ucieczką i rozbiciem o przeszkodę. Dzięki głosom ludzi, przekaz zwierząt staje się bardziej przejmujący, a ich problemy bardziej zrozumiałe dla odbiorców - mówi lek. wet. Tomasz Jóźwik Prezes Zarządu ZOO Wrocław.

Instagram Rolka

Dlaczego to takie ważne?

Świadomość społeczna na temat szkodliwości sztucznych ogni powoli wzrasta. Apel naszego ogrodu zoologicznego, ale też innych zoo, schronisk dla bezdomnych zwierząt, czy też miasta jest wspólny. Wrocławianie mają coraz większe zrozumienie, że "Wrocław nie strzela". Imprezy miejskie w okolicach sylwestra są bogate np. w pokazy świateł - ale nie w fajerwerki.

Fajerwerki to dla ludzi kilkusekundowa radość, ale dla zwierząt to trauma. Hałas wywołuje u nich reakcje stresowe, które mogą prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań. Zwierzęta kopytne w panice potrafią rzucać się do ucieczki, co może kończyć się urazami, a nawet śmiercią. Ssaki takie jak słonie (ale nie tylko one), odczuwają drgania i hałasy już z kilku kilometrów, a ich wrażliwe narządy słuchu odczuwają wybuchy jak fizyczny ból - wyjaśnia Karolina Mól-Woźniak, Specjalista ds Ochrony Gatunkowej i Dobrostanu Zwierząt we wrocławskim zoo.

Wystrzały petard to problem nie tylko dla zwierząt w zoo, ale także dzikiej przyrody oraz domowych zwierząt. Sylwestrową nocą ucieka najwięcej psów i kotów, które przestraszone hukiem zrywają się do panicznej ucieczki.

Instagram Rolka

Wrocławska Ekostraż ma w sylwestrową noc pełne ręce roboty. Zajmuje się między innymi ptakami, na których uratowanie często jest już za późno. Dziko żyjące ptaki ogłuszone wybuchami, rozbijają się o budynki i szyby, a czasami po prostu nie wytrzymuje ich serce - zatrzymuje się nagle z powodu huku fajerwerków. Ekostraż ratuje także zwierzęta ranne i spłoszone, w tym te dzikie. Domowe psy i koty często do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dla Eksotraży problem fajerwerków to nie tylko noc sylwestrowa, ale cala druga połowa grudnia. Ludzie odpalając petardę nie myślą jakie to może przynieść skutki dla zwierząt- śmierć pod kołami aut, rozbicie się o szybę czy elewację budynku lub na skutek silnego stresu. Mieszkamy tu wspólnie i powinniśmy troszczyć się o otoczenie, a nie przynosić krzywdę - mówi Katarzyna Szakowska z Ekostraży.

Zamiast puszczać pieniądze z dymem - uratuj zwierzęta

Zachęcamy, by zrezygnować z zakupu fajerwerków i przeznaczyć te pieniądze na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Przeciętny Polak wydaje na pirotechnikę około 130 zł, za co można zrewitalizować 1,3 hektara Parku Narodowego Manas w Indiach, gdzie żyją zagrożone nosorożce indyjskie, czy też wyżywić lemury katta w ośrodku Reniala na Madagaskarze przez dwa dni. Taka kwota niesie realną pomoc dla zwierząt i ma znaczenie.

Instagram Rolka

"Nie strzelaj" - to hasło, które jest prośbą nie tylko od ZOO Wrocław, ale także od zwierząt. Zamiast kilku sekund, podczas których puszczamy z dymem setki złotych, dajmy szansę na życie tym, którzy głosu nie mają. Cisza ratuje życie - apeluje Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ZOO Wrocław.

Instagram Rolka

Instagram Rolka

Instagram Rolka