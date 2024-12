We wrocławskim oknie życia ktoś zostawił psa. Suczka trafiła do schroniska. "Ma ok. 3-4 lat" - poinformowano.

Nietypowe zgłoszenie w piątek ok. 21 otrzymali przedstawiciele wrocławskiego schroniska. Jak się okazało, w oknie życia, przy ulicy Rydygiera, ktoś zostawił psa. Zwierzę znalazły siostry boromeuszki. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu poinformowało o tym na Facebooku. "Zawsze mówimy, że nic nas już nie zdziwi, ale dzisiejsza interwencja z ok. 21:00 jednak nas zdziwiła" - napisali w piątek przedstawiciele schroniska. Dziś poinformowano, że zostawiony czworonóg to ok. 3-4-letnia suczka. "Ma mleko, prawdopodobnie karmiła niedawno" - przekazano. Jak dodano, "jest urocza i milutka". Suczka budzi ogromne zainteresowanie Istnieje możliwość, że laktacja była spowodowana urojoną ciążą, ale prawdopodobieństwo, że właśnie tak było w tym przypadku, jest minimalne - powiedziała portalowi wroclaw.pl Aleksandra Cukier, rzecznik prasowa schroniska. Nie ma w niej śladu agresji: bez problemu dała się zbadać, zaszczepić i zaczipować - dodała. Jak zaznaczyła, suczka budzi ogromne zainteresowanie. Pyta o nią mnóstwo ludzi, więc nie mamy wątpliwości, że nie zostanie u nas długo. Na razie musi jednak przejść 3-tygodniową kwarantannę, podczas której będziemy ją obserwować - dodała rzeczniczka w rozmowie z portalem wroclaw.pl. Przedstawiciele schroniska zaznaczyli, że "okno to dedykowane jest dzieciom, nie zwierzętom, a we Wrocławiu jest sporo fundacji i schronisko, które zajmuje się zwierzętami".

Jak działa okno życia? Okno życia to miejsce, w którym matka może zostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się miejscem osoby. Potem uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne: powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny. Zobacz również: Pogrzeb kpt. Czesława Chocieja. 96-latek był "żywym pomnikiem"

Podpalił krzyż na Niedźwiedniku. 45-latek usłyszał zarzuty

Śląsk w oparach smogu. Alert RCB

Realizacja postanowień noworocznych jak remont. Psycholog o zmianach