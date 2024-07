Rozpoczyna się rekrutacja do projektu, który potencjalnie może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia mężczyzn. Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) zaprosi 3,5 tys. mężczyzn do programu wykrywania raka prostaty. Dolnośląskie Centrum jest jednym z 25 podobnych ośrodków w Europie, które mają opracować nowe metody i rekomendacje dotyczące badań przesiewowych i wczesnego wykrywania nowotworu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lekarze poinformowali we wtorek, że rozpoczynają rekrutację do programu PRAISE-U. Placówka otrzymała na to przedsięwzięcie ponad milion euro dofinansowania z unijnych funduszy i zamierza przebadać 3,5 tys. mężczyzn z Dolnego Śląska w wieku 50-69 lat.

Dobór musi być losowy, zrównoważony na wszystkie części województwa, aby każdy mężczyzna, nawet z odległych od dużych miast rejonów Dolnego Śląska miał szansę wziąć udział. Dlatego listy wysyłamy do wszystkich powiatów i gmin. Panowie, którzy otrzymali zaproszenie do programu za pośrednictwem infolinii, są umawiani na termin pobrania PSA i zebrania ankiet i informacji zdrowotnych - powiedział dr hab. Krzysztof Tupikowski, kierownik projektu i szef Centrum Nowotworów Urologicznych w DCOPiH.

Do tej pory w ramach przedsięwzięcia przebadano na razie 40 osób, a kolejnym 40 wyznaczono terminy. Jeśli wynik badania PSA jest w granicach normy, pacjenci otrzymują informację o tym i o dalszym postępowania. Jeśli jest niepokojący, telefonicznie ustala się termin konsultacji w ośrodku skriningowym DCOPiH. Pacjenci przechodzą tam badanie USG. Określane jest także ich indywidualne ryzyko wystąpienia raka prostaty.

Jeśli jest ono podwyższone, otrzymują termin wykonania rezonansu magnetycznego i na podstawie tego wyniku podejmujemy decyzję o ewentualnej konieczności wykonania biopsji stercza. Dalsze postępowanie zależy od jej wyniku - tłumaczył lekarz.

Rak prostaty - najczęstszy nowotwór, występujący u mężczyzn

Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn w Europie. Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Informacji o Raku i Krajowego Rejestru Nowotworów dotyka on ponad 350 tys. Europejczyków rocznie, w tym około 18 tys. Polaków.

Dlatego, jak podkreślają specjaliści z DCOPiH, ważne jest opracowanie nowych skutecznych metod badań przesiewowych. Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, wczesne wykrycie raka prostaty znacząco zwiększa szanse na wyleczenie.

Projekt PRAISE-U - Smart Early Detection of Prostate Cancer ma na celu zaprojektowanie algorytmu wczesnego wykrywania raka w badaniach przesiewowych, by zmniejszyć śmiertelność spowodowaną tym nowotworem i ograniczyć nadwykrywalność choroby, która nie wymaga leczenia. W projekcie finansowanym przez Komisję Europejską bierze udział 25 instytucji z 12 krajów. DCOPiH we Wrocławiu jest jedynym w Polsce i największym w Europie centrum pilotażowym w zakresie raka stercza.

Wyniki posłużą do napisania rekomendacji Komisji Europejskiej dla krajów Wspólnoty w zakresie metodologii prowadzenia badań przesiewowych tego nowotworu. Działanie to jest zgodne z Narodową Strategią Onkologiczną 2020-2030, która zakłada rozpoczęcie skriningu raka stercza w Polsce od 2024 r.