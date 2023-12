Zwiększenie dofinasowania z 5 tys. do 10 tys. zł oraz zniesienie limitu dofinansowywanych procedur - tak ma zmienić się w przyszłym roku miejski program dofinasowania in vitro we Wrocławiu. Program, dzięki któremu do tej pory urodziło się 238 dzieci, prowadzony jest w stolicy Dolnego Śląska od 2019 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej pory z kasy miejskiej na prowadzeni programu in vitro przeznaczono 4 mln zł. Od 2019 r. do programu zgłosiło się 1,4 tys. par, przeprowadzono ponad 700 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, a na świat dzięki tej procedurze we Wrocławiu przyszło 238 dzieci.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że miejski program in vitro zostanie rozszerzony. Chcemy, aby ten program nie miał żadnego limitu, aby każda para, która się zgłosi, mogła przystąpić do tego programu. Zwiększymy też dwukrotnie dofinasowanie do procedury z 5 tys. do 10 tys. zł. Chcemy, aby w wyniku tych zmian we Wrocławiu urodziło się jeszcze więcej dzieci - mówił Sutryk.

Do tej pory roczny budżet miejskiego programu in vitro wynosił 800 tys. zł, a w 2024 r. ma być do 2 mln zł. Urzędnicy podkreślają przy tym, że jeśli będzie taka potrzeba, to zostanie on jeszcze zwiększony.

Wrocławski program dedykowany jest parom małżeńskim i partnerskim, które mieszkają i płacą podatki we Wrocławiu, które przez 12 miesięcy nieskutecznie starały się o dziecko. W oczekiwaniu na program rządowy, zwiększamy dostępność do tej procedury poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania - podkreśliła Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW.

Wrocławscy urzędnicy zapowiedzieli, że po wejściu w życie państwowego programu in vitro, wrocławski program zostanie od niego dostosowany.