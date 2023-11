Ponad 100 osób wzięło udział we Wrocławiu w Marszu Wzajemnego Szacunku, który co roku organizowany jest 9 listopada - w rocznicę Nocy Kryształowej. "Dziś znów jest czas, aby świat powiedział – nigdy więcej" – mówiła przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Klara Kołodziejska-Połtyn.

Marsz Pamięci na ulicach Wrocławia, 9 bm. Trwają zorganizowane przez Gminę Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu oraz Ambasadę Izraela w Polsce obchody 85. rocznicy Nocy Kryształowej / Maciej Kulczyński / PAP

Marsz wyruszył spod Synagogi pod Białym Bocianem i zakończył się pod pomnikiem upamiętniającym spaloną podczas Nocy Kryształowej synagogę przy ul. Łąkowej.

Rozpoczynając marsz przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Klara Kołodziejska-Połtyn podkreśliła, że Noc Kryształowa doprowadziła do największej tragedii ludzkości. Podczas II wojny światowej zginęło ponad 60 mln ludzi na całym świecie, a zaczęło się od nienawiści - od malowania gwiazd na żydowskich domach i sklepach. Kiedy synagogi były przez Niemców palone, niszczone sklepy, a Żydzi byli mordowani i wywożeni do obozów koncentracyjnych świat milczał - mówiła Kołodziejska-Połtyn.



Dodała, że po II wojnie światowej zrozumiano i uznano, że Holokaust nigdy więcej nie może się wydarzyć. Kiedy 7 października Hamas zaatakował Izrael w najbardziej brutalny i barbarzyński sposób (...) to nie wyszli bojownicy o wolności, to wyszli płatni mordercy działający na zlecenie - mówiła przewodnicząca.



Stwierdziła, że celem ataku na Izrael było "niedopuszczenie do zawarcia pokoju przez Izraele z państwami arabskimi". Hamas popełnił dwie zbrodnie - mordując ludność cywilną Izraela i mordując ludność cywilną Strefy Gazy (...) teraz jest czas by świat pokazał - nigdy więcej - mówiła Kołodziejska-Połtyn.



Wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc podkreślił, że Noc Kryształowa zapoczątkowała "mroczny czas w historii Europy". Dziś po 7 października cień tamtych wydarzeń niestety wraca do Europy; przez wiele krajów, w tymi i przez Polskę, przetoczyła się dyskusja, ale też fala nienawiści wobec społeczności żydowskiej - mówił Lorenc. Dodał, że "wspiera Izrael i opowiada się po stronie państwa i narodu, który został bestialsko zaatakowany przez terrorystów z Hamasu".



Konsul generalny Niemiec we Wrocławiu Martin Kremer przypomniał wydarzenia sprzed 85 lat. Setki kobiet i mężczyzn zostało zabitych przez nazistów (...) pogromy te były zwiastunem systematycznego prześladowania i eksterminacji europejskich Żydów. Upamiętniamy ofiary narodowego socjalizmu, oddajemy hołd ocalałym i jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności - mówił.



Dodał, że antysemityzm ponownie wybuchł po terrorze Hamasu z 7 października. W internecie, mediach społecznościowych, na całym świecie, i co haniebne, także w Niemczech. Niemcy popełniły podczas II wojny światowej zbrodnię ludobójstwa, dlatego nasze nigdy więcej musi być głośne - mówił konsul.



Kremer powiedział, że Niemcy do 2024 r. przeznaczą miliard euro na "walkę z antysemityzmem, nienawiścią i dezinformacją". Niemcy angażują się na szczeblu krajowym, międzynarodowym i europejskim na rzecz życia żydowskiego - mówił.



Noc Kryształowa to pogrom ludności żydowskiej w Niemczech, który miał miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. Do pogromów, które miały zorganizowany charakter, doszło też w wielu miastach ówczesnego Dolnego Śląska. Podczas Nocy Kryształowej spalono kilkaset synagog na terenie Niemiec, zbezczeszczono cmentarze żydowskie oraz kilka tysięcy sklepów i mieszkań żydowskich. Tej nocy zginęło blisko stu Żydów, a ponad dwadzieścia tysięcy wkrótce zostało osadzonych w obozach koncentracyjnych.

