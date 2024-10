W dniach 26 października - 4 grudnia 2025 roku lotnisko we Wrocławiu będzie nieczynne z powodu przebudowy. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość portu i umożliwić obsługę większej liczby statków powietrznych.

Wrocław: Lotnisko w 2025 roku będzie przez ponad miesiąc nieczynne / Shutterstock

Port Lotniczy Wrocław ogłosił plany gruntownej przebudowy, która ma potrwać od końca października do początku grudnia 2025 roku. Prezes portu Karol Przywara zapowiedział, że inwestycja o wartości 376 mln zł pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska.

Dzisiaj jesteśmy w stanie obsłużyć równolegle ok. 16 statków powietrznych. Ta przebudowa zwiększy nam możliwość o 12. Czyli będziemy mogli równocześnie obsłużyć 28 statków powietrznych. To pokazuje skalę tego przedsięwzięcia - mówi Przywara.

Dzięki przebudowie we Wrocławiu będą mogły lądować największe statki powietrzne, co otworzy drogę do rozwoju połączeń międzykontynentalnych.

Prace mają ruszyć w październiku 2025 roku i potrwają 26 miesięcy. Największym wyzwaniem będzie początkowy etap, kiedy to lotnisko zostanie tymczasowo zamknięte.

Poza przebudową płyty lotniska czas remontu zostanie wykorzystany również do modernizacji parkingów. W planach jest także przebudowa terminalu, choć obecnie szacowane są koszty tego przedsięwzięcia.

Port Lotniczy Wrocław, będący jednym z największych lotnisk w Polsce, w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku obsłużył niemal 2 mln pasażerów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.