Rozpoczyna się jesienna akcja deratyzacyjna we Wrocławiu, która potrwa od 1 do 30 listopada. Jesienna deratyzacja, podobnie jak wiosenna, zostanie przeprowadzona w całym mieście. Z chwilą rozpoczęcia akcji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Środki służące do deratyzacji powinny być na bieżąco uzupełniane przez cały czas trwania akcji (od 1 do 30 listopada), a jeżeli nadal będą pobierane, to również po planowanym zakończeniu. Należy przy tym na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku. To m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe podpiwniczone, wnętrza międzyblokowe i miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej, wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do takiej zabudowy, a także lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych.

Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. Właściciele, którzy nie wykonują obowiązków określonych w regulaminie podlegają karze grzywny, która może wynieść do 500 złotych. Jest ona nakładana przez Straż Miejską Wrocławia.

Ulotka akcji deratyzacyjnej / wroclaw.pl /

Zwiększoną aktywność gryzoni wynika z łatwej dostępność pożywienia, należy pamiętać, aby nie wyrzucać jedzenia do śmieci, tym bardziej poza pojemniki - przypomina miasto w komunikacie.