Zajechanie drogi przez kierowcę busa kierowcy osobówki miało być powodem kłótni mężczyzn, do której doszło we wrocławskim Grabiszynie. Gdy jeden z nich wyjął przedmiot przypominający broń palną, drugi wyciągnął siekierę.

Do zdarzenia przypominającego film kryminalny doszło na jednej ze stacji paliw na terenie wrocławskiego Grabiszyna / KMP Wrocław /

Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, do kłótni między mężczyznami doszło, gdy kierowca busa miał zajechać drogę kierowcy samochodu osobowego. Do incydentu doszło na stacji paliw we Wrocławiu-Grabiszynie.

To wystarczyło, aby jeden z uczestników wyjął przedmiot przypominający broń palną, a drugi dołączył do niego z siekierą w ręku - relacjonuje asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Dzięki nagraniu z monitoringu policjanci ustalili tożsamość 44-letniego mężczyzny, który rozpoczął kłótnię. Odpowie on nie tylko za groźby karalne, ale także za posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Charakter, w jakim wystąpił drugi ze sprawców, jest badany przez śledczych. Najprawdopodobniej zostanie przedstawiony mu zarzut z tego samego artykułu, jaki już usłyszał jego kolega - informuje KMP Wrocław.