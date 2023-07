Młoda Filipinka zaatakowana fizycznie i słownie we Wrocławiu. Policja zatrzymała 48-letnią Polkę, grozi jej do 3 lat więzienia. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z ataku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Około 3-minutowe nagranie wideo, na którym widać moment ataku na Filipinkę ze strony 48-latki, opublikował na YouTube portal TuWrocław.

Jak podają media, zaatakowana kobieta mieszka w Polsce od dwóch lat i pracuje w zagranicznej szkole we Wrocławiu, a także prowadzi bloga "Filipinka w Polsce".

Nagranie z ataku

Opublikowany w mediach społecznościowych film rozpoczyna się w momencie przechodzenia przez przejście dla pieszych. Po wejściu na chodnik drogę osoby filmującej zachodzi agresorka. Jesteś na mojej ziemi, wiesz o tym? - zaczyna mówić w kierunku Filipinki. Polka mówi do Filipinki w języku polskim, ale czasem odpowiada na jej słowa w języku angielskim, a w pewnym momencie sama zaczyna mówić łamaną angielszczyzną.

"What I've done to you?", "I didn't touch you", "I don't know you" - odpowiada Filipinka na wszystkie zaczepki 48-latki. Po kilkudziesięciu sekundach słownych ataków Polka zaczyna oddalać się od Filipinki, ale po chwili ponownie wyzywa młodą kobietę.

W pewnym momencie 48-latka popycha i wymierza cios w głowę Filipinki, po czym odwraca się i odchodzi z miejsca zdarzenia.

Policja skontaktowała się z Filipinką

Jak poinformował RMF FM oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podkom. Wojciech Jabłoński, do ataku doszło w piątek, 30 czerwca.

Wrocławscy policjanci, po publikacji przez portal TuWrocław informacji o ataku na Filipinkę, ustalili kontakt do młodej kobiety i poprosili ją o przyjście na komendę w dzielnicy Krzyki. Filipinka złożyła w komisariacie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Funkcjonariusze zatrzymali 48-letnią agresorkę i postawili jej zarzut z art. 257 kodeksu karnego, który dotyczy napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Został złożony wniosek o tymczasowy areszt dla 48-latki.