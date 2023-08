Z powodu silnego wiatru 105 uczestników obozu harcerskiego w Szklarskiej Porębie (Dolnośląskie) zostało w środę wieczorem ewakuowanych. Uczestnicy obozu zostali przeniesieni do oddalonej o kilometr szkoły w tym mieście.

Jak poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, ewakuację przeprowadzono na wniosek kierownika obozu harcerskiego. Podjęto taką decyzję z powodu warunków pogodowych - silnego wiatru i opadów deszczu, oraz ostrzeżenia meteorologicznego - powiedział dyżurny strażak.



Uczestnicy obozu, 105 osób, zostali ewakuowani do oddalonej o kilometr od obozu szkoły w Szklarskiej Porębie.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze dla południowych powiatów Dolnego Śląska, czyli terenów górskich i podgórskich. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w środę do godz. 15 w czwartek.



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i południa - głosi komunikat IMGW.