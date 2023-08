Riad Haidar, ceniony pediatra i poseł Koalicji Obywatelskiej zmarł w połowie maja tego roku po długiej walce z chorobą. Jeden z synów lekarza przekazał w mediach społecznościowych, że rodzina chce założyć fundację jego imienia.

Riad Haidar / Jakub Rutka / RMF FM

"Dzisiaj, 1 sierpnia, nasz Tata obchodziłby 72 urodziny. Celowo nie piszę "świętował" tylko obchodził, bo już byłby na swoim oddziale, na obchodach rocznicy PW44, albo w swoim biurze poselskim przyjmując interesantów" - czytamy w mediach społecznościowych.

"Do świętowania raczej był zmuszany przez nas, wtedy był tort, restauracja albo zwykły grill w ogrodzie. Żadnych wielkich celebracji, drogich prezentów, wzniosłych toastów i podsumowań. Alleluja i do przodu. Radość, że kolejny rok za nami i oczekiwanie na to, co przed nami. Co przed nami..." - kontynuuje we wpisie jeden z synów zmarłego lekarza.

"Pamięć Ojca musi trwać, dzieło kontynuowane. Głowimy się nad celami, misją, programami, staramy się podążać jego śladami i sposobem myślenia. W skrócie, myślimy na tym jak to wszystko zrobić tak, żeby dostać od Niego z góry "OK-ejkę". Pracujemy nad powołaniem do życia Fundacji im. Riada Haidara. Z takiego prezentu Tata by się na pewno bardzo ucieszył" - podsumowuje plany rodziny.

Plany stworzenia fundacji im. Riada Haidara spotkały się z ogromnym poparciem i entuzjazmem, czego wyraz widać w komentarzach pod fecebookowym wpisem.

Riad Haidar urodził się w Syrii w 1951 roku, do Polski przyjechał na studia. Ukończył medycynę w Lublinie w 1981 roku, był pediatrą. W 1989 roku uzyskał polskie obywatelstwo.

Był wieloletnim ordynatorem Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Angażował się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Od 2000 do 2019 roku należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z ramienia tej partii zasiadał w Radzie Miasta Biała Podlaska i w Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego bezskutecznie kandydował z list Koalicji Europejskiej. Po odejściu z SLD uzyskał mandat posła z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu chełmskim.