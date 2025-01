Do dramatycznego zdarzenia doszło na ul. Chojnowskiej w Legnicy (Dolnośląskie). Dziecko, któremu towarzyszył ojciec, wjechało nagle na rowerku na pasy - wprost pod ciężarówkę. Policja publikuje ten film, apelując do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność i wzmożoną czujność nad dziećmi w czasie ferii.

Kadr z filmu z monitoringu: dziecko odbiło się od koła ciężarówki. / policja Legnica /

Do bardzo groźnie wyglądającego incydentu doszło w poniedziałek o godz. 15:32 na ul. Chojnowskiej w Legnicy.

Na filmie, który zarejestrowała kamera monitoringu, widzimy przejście dla pieszych. Ulicą przejeżdżają samochody, które mają zielone światło. W pewnym momencie z prawej strony na pasy wjeżdża na rowerku kilkuletnia dziewczynka, wprost pod ciężarówkę.

Wideo youtube

Na szczęście dziecko nie wjeżdża pod ogromny pojazd, a jedynie odbija się od koła ciężarówki i ląduje na asfalcie. Na jezdnię wpada mężczyzna w kasku rowerowym - prawdopodobnie była to rodzinna przejażdżka rowerowa - i podnosi dziecko. Pomaga im kobieta.

"Dziecko jadące na rowerze z ojcem, mimo czerwonego światła na przejściu dla pieszych, wjechało tuż pod jadący pojazd. Na szczęście, w tym przypadku, sytuacja zakończyła się szczęśliwie i nikt nie odniósł obrażeń" - podkreślają legniccy policjanci.

Apel do rodziców i opiekunów

"Dzieci, zwłaszcza te w wieku przedszkolnym, nie mają jeszcze wykształconych nawyków odpowiedzialnego zachowania na drodze i mogą nie dostrzegać wszystkich zagrożeń. Dlatego tak ważne jest, by nie tylko przypominać im zasady, ale także być czujnym i zapewniać im odpowiednią opiekę w trakcie poruszania się po drogach" - podkreślają funkcjonariusze z Legnicy.

"Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność i wzmożoną czujność w nadchodzących tygodniach ferii. Pamiętajmy, że dzieci, zwłaszcza te młodsze, nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie czyhają na nich na drodze. Często to, co dla dorosłych wydaje się oczywiste, dla maluchów może być niezrozumiałe" - podkreślają policjanci.