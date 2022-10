Do końca października trwa akcja Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci "Kasztanki dla Hospicjum". Zgłosiło się do niej wiele wrocławskich szkół.

/ Pixabay / Internet

To druga edycja akcji "Kasztanki dla Hospicjum". Przed rokiem zebrano blisko 42 tony kasztanów. To dzięki udziałowi 220 szkół, przedszkoli i firm.

Kto może wziąć udział w akcji?

W tym roku zbiórka ruszyła 3 października i potrwa do końca miesiąca. Jak informuje miasto na swoim oficjalnym portalu - w akcji uczestniczą już m.in. uczniowie w SP nr 29 przy Hali Targowej oraz SP 63 przy ul. Menniczej.

Szkoły, firmy, a także osoby prywatne mogą przywozić kasztany od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15, na plac przy Szkole Podstawowej 84 we Wrocławiu. To tam, przy ulicy Góreckiego mieści się centrum akcji.

Są cztery namioty, w których odbierane i gromadzone są kasztany - mówi portalowi wroclaw.pl Balbina Bujak, koordynatorka wolontariatu z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Co dzieje się z kasztanami?

Jak informuje portal wroclaw.pl - kasztany są sprzedawane firmom farmaceutycznym. Po suszeniu i krojeniu przerabia się je na maści i żele, które działają łagodząco, przeciwzapalanie oraz przeciwbólowo.

Pieniądze ze sprzedaży kasztanów zbieranych w ramach akcji "Kasztanki dla Hospicjum" trafiają na konto fundacji. W ubiegłym roku uzyskano w ten sposób ponad 20 tysięcy złotych.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci ma pod opieką 69 dzieci z Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Organizacja aktualnie buduje dom opieki wytchnieniowej.