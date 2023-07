​Na trzy miesiące aresztowano 33-letniego nożownika, który w środę zaatakował dwie osoby na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Mężczyzna usłyszał między innymi zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie.

Jak ustaliła prokuratura, Serhii S. podszedł do śpiącego na ławce 30-latka i usiłując go zabić z impetem zadał mu co najmniej dwa ciosy nożem. Jeden w podbrzusze, a drugi w plecy.

Sprawca znienacka zaatakował także odpoczywającą na placu Nowy Targ 85-letnią kobietę. Zranił ją w prawą rękę.

Obie osoby trafiły do szpitala.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.