200-letni buk "Serce Ogrodu" został laureatem tegorocznej edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja. Na "Serce Ogrodu" głos oddało 6643 internautów. Para warszawskich dębów, Malwa i Miłosz, które zajęły drugie miejsce, zdobyły 2858 głosów.

Drzewo Roku 2023 - Buk „Serce Ogrodu” w Arboretum Wojsławice / Archiwum Klubu Gaja/Bożka Piotrowska / Materiały prasowe

Buk "Serce Ogrodu" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych drzew rosnących z Arboretum Wojsławice - zabytkowym Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głosowanie na Drzewo Roku 2023 trwało przez cały czerwiec, a o tytuł rywalizowało 16 drzew z całej Polski. 200-letni "Serce Ogrodu" nie da jednak szans rywalom, zdobywając 6643 głosy.

Laureat konkursu Klubu Gaja będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku, który odbędzie się w lutym 2024 roku. Poprzednie dwie edycje wygrali polscy kandydaci. W tym roku Europejskim Drzewem Roku został dąb Fabrykant z Łodzi , a w 2022 roku - dąb Dunin z Puszczy Białowieskiej.

Pozostali laureaci

Drugie miejsce w konkursie Drzewo Roku 2023 zajęła para dębów z Warszawy, Malwa i Miłosz, które zdobyły 2858 głosów. Trzecie miejsce na podium również należy do pary dębów - olsztyńskich Adama i Ewy, na które zagłosowano 2579 razy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom tegorocznego Drzewa Roku za wspaniałą rywalizację! Cieszymy się, że dzięki konkursowi co roku możemy prezentować nie tylko niezwykłe polskie drzewa, będące częścią naszej kultury i historii, ale także niezwykłych ludzi, którzy codziennie otaczają je opieką, pielęgnują tradycje z nimi związane i stają w ich obronie. Mam nadzieję, że konkursowe historie zostaną z nami na dłużej, inspirując nas do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz ochrony drzew i zachowania przyszłych pokoleń. Równocześnie zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tegorocznych laureatów konkursu podczas wakacyjnych podróży - mówi Jolanta Migdał, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Finaliści konkursu Drzewo Roku 2023:

Buk "Serce Ogrodu" w Wojsławicach - 6643 głosy

Dęby Malwa i Miłosz w Warszawie - 2858 głosów

Dęby Adam i Ewa w Olsztynie - 2579 głosów

Kasztanowiec Jeżyk w Toruniu - 2294

Dąb Blüchera i Napoleona (Ostródzianin) w Ostródzie - 2254

Sosna na szczudłach w Wełeczu - 2121

Buk im. Tadeusza Andruszkiewicza w Słębowie - 1778

Dąb z Lasu Kuźnickiego we Wrocławiu - 1774

Lipa Sława w Porszewicach - 1196

Dąb Franek w Sroczewie - 1097

Brzoza Jadwiga w Zawadach Oleckich - 876

Cis Donnersmarcka w Kaletach - 544

Dąb Brwinosław w Brwinowie - 530

Dąb Syryusz w Bystrej Podhalańskiej - 491

GreenCis w Bydgoszczy - 229

Dąb Powstańców w Murawinie k/Szczecna - 181



