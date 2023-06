Oficjalnie otwarto tunel pod Świną, który połączył wyspy Uznam i Wolin. Koniec z przeprawami promami, kolejkami i opóźnieniami. Przez tunel przejedziemy w około 2 minuty. Pierwsi kierowcy ruszą już wieczorem.

Otwarcie tunelu pod Świną / Marcin Bielecki / PAP

Nowo otwarty tunel ma blisko 1,5 km długości, a przejazd nim trwa około 2 minut. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 r. to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy Uznam i Wolin w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski - mówił w piątek prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Obecny na ceremonii otwarcia Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na to, że Pomorze Zachodnie wpisuje się w polską rację stanu, a ta z kolei opiera się na jedności.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, stwierdził natomiast, że otwarcie tunelu "kończy etap marzeń i przenosi nas w realną, bezpieczną i od dawna wyczekiwaną rzeczywistość".

Teraz czas na zachodnią obwodnicę Szczecina (...) To musi zostać wykonane - deklarował Adamczyk.

Gdzie znaleźć wjazd do tunelu?

Tunelem będzie można przejechać już dziś, po godzinie 20.



W pobliżu terminala promowego, z którego wypływają promy do Skandynawii. Na rondzie w Łunowie trzeba więc kierować się do centrum miasta, zwłaszcza, że od jutra przestaną kursować Karsibory, czyli miejskie promy, które do tej pory woziły między wyspami ciężarówki i auta spoza Świnoujścia. Druga miejska przeprawa nadal działa. Promy Bielik mają wozić głównie rowerzystów i pieszych, którzy nie mogą przemieszczać się tunelem. Do ich dyspozycji będą też aż 4 linie autobusowe.

Bardzo ważna informacja dla kierowców: wewnątrz tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, zainstalowano też odcinkowy pomiar prędkości.