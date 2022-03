Dąb Dunin, który od 400 lat rośnie na skraju Puszczy Białowieskiej został wczoraj Europejskim Drzewem Roku 2022. Prestiżowy tytuł drugi raz został przyznany drzewu, które rośnie w Polsce.

Oficjalne wyniki konkursu ogłoszono wczoraj w Brukseli. W 12. edycji konkursu wzięło udział 16 drzew z 16. europejskich krajów. Dąb Dunin z województwa podlaskiego - nazywany strażnikiem Puszczy Białowieskiej - w internetowym głosowaniu zdobył aż 179 317 głosów. Na drugim miejscu znalazł się Dąb z Lasu Bankietowego w Hiszpanii (168 234 głosy), a trzecie miejsce na podium zajął Wielki Dąb Korkowy z Portugalii (70 543 głosy). W sumie, w całym konkursie oddano rekordowo dużo głosów - aż 769 212.

"To wielki sukces polskiej przyrody i ludzi zaangażowanych w konkurs. Mogę jedynie gorąco podziękować Agnieszce Aleksiejczuk i Tomaszowi Niechodzie, którzy zgłosili Dunina do konkursu, a także wszystkim tym, którzy oddali na niego swój głos. W taki właśnie sposób budujemy wspólnie kapitał społeczny wokół drzew i przypominamy o wartościach jakie niosą ze sobą drzewa. Przyrodniczych, kulturowych czy historycznych. Szczególnie te wiekowe. To one przypominają nam, kim jesteśmy i o co powinniśmy dbać. Dziękuję Agnieszce Przygockiej - naszej wolontariuszce, która w imieniu Klubu Gaja odebrała w Brukseli statuetkę Europejskiego Drzewa Roku 2022 dla Dunina!" - powiedział Jacek Bożek, założyciel i szef Klubu Gaja.

Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Environmental Partnership Association. W Polsce co roku konkurs Drzewo Roku organizuje Klub Gaja. Chce w ten sposób zwracać uwagę na ciekawe, stare drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które należy cenić i chronić. Zawsze zwycięzca etapu krajowego bierze udział w finale konkursu europejskiego.

Polskie drzewo już raz tryumfowało w plebiscycie. Dąb Józef z Wiśniowej na Podkarpaciu zwyciężył w 2017 r. Drzewo liczy ok. 650 lat. Wyrosło w dobrach rodziny Mycielskich. Należący do nich dwór był ośrodkiem życia intelektualnego i kulturalnego regionu, a malownicze otoczenie majątku sprzyjało pracy twórczej artystów. Gościł tam m.in. Józef Mehoffer, malarz, grafik, projektant, scenograf i rysownik okresu Młodej Polski.