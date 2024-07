Woda w niektórych miejscowościach gminy Krośnice nie nadaje się do spożycia - poinformował Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu. W próbkach stwierdzono obecność bakterii coli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Woda niezdatna do spożycia pochodzi z wodociągu Grabownica, skąd dostarczana jest do miejscowości Brzostowo, Brzostówko, Czarnogoździce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, Krośnice, Luboradów, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Wolanka i Żeleźniki. Komunikat w tej sprawie wydał Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu.



"Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o. - zarządzający ujęciem wody w wodociągu Grabownica (...) został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu" - podkreślił sanepid w komunikacie.

Woda pochodząca z wodociągów nie może być spożywana, ani wykorzystywana do przygotowywania posiłków. Nie nadaje się do kąpieli noworodków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Można ją wykorzystywać jedynie w celach sanitarnych, np. do spłukiwania toalety.

Mieszkańcy z zagrożonych terenów zostali ostrzeżeni w piątek poprzez alerty RCB. Na stronie internetowej gminie Krośnice pojawiła się informacja, że organizowany jest transport wody pitnej dla mieszkańców za pomocą cystern.