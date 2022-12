Po ponad dwudziestu latach kolej pasażerska wraca do Chocianowa (pow. polkowicki, woj. dolnośląskie). Podróżni z regularnych, codziennych połączeń Kolei Dolnośląskich, skorzystają już w najbliższą niedzielę, kiedy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy.

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanej linii kolejowej na Dworcu PKP w Chocianowie / Aleksander Koźmiński / PAP

Linię kolejową Chocianów - Duninów województwo dolnośląskie przejęło w 2020 roku. Jak informuje dolnośląski urząd marszałkowski, "w kolejnym roku ogłoszono przetargi na wycinkę drzew i krzewów oraz projekt i wykonanie robót rewitalizacyjnych - celem inwestycji było przywrócenie stanu technicznego linii umożliwiającego uruchomienie regularnych połączeń pasażerskich".

Cytat Rewitalizacja tego odcinka w połączeniu z równoległą rewitalizacją linii nr 316 w relacji Chojnów - Rokitki umożliwia ponowne włączenie Chocianowa do sieci regionalnych połączeń kolejowych. Mieszkańcy gminy Chocianów będą mogli dojechać m.in. do Legnicy i Wrocławia, co pozwoli im korzystać z kolejowych i autobusowych połączeń dalekobieżnych oraz dojazd do portu lotniczego w stolicy Dolnego Śląska. W ten sposób zlikwidowane zostaną problemy wynikające z wykluczenia komunikacyjnego - podaje urząd marszałkowski.

Rewitalizacje linii 303 oraz 316 kosztowały w sumie prawie 23 miliony złotych, również z wykorzystaniem środków unijnych.

"To projekt cywilizacyjny"

Jak powiedział w trakcie wtorkowej uroczystości otwarcia linii kolejowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, "trudno szukać drugiego polskiego regionu, który inwestuje w kolej tak mocno jak Dolny Śląsk".

Rozwój kolei to jeden z priorytetów Bezpartyjnych Samorządowców. Dotrzymujemy słowa - przejmujemy od państwa i rewitalizujemy nieczynne od lat linie, aby Dolnoślązacy każdego dnia mogli wygodnie korzystać z kolei. To projekt cywilizacyjny, niespotykany w tej skali w całej Polsce. Powrót kolei do Chocianowa pokazuje, że jesteśmy skuteczni w realizacji tego ambitnego projektu - podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego.

W uroczystości uczestniczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak mówiła, "wykluczenie komunikacyjne to jeden z największych problemów dotykających mieszkańców naszego kraju". Uruchomienie tej linii to nie tylko walka z wykluczeniem komunikacyjnym, to także rozwój gospodarczy i przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, samorządem województwa oraz spółkami kolejowymi - Kolejami Dolnośląskimi, PKP i PLK - dodała Elżbieta Witek.

Z kolei wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel podkreślił, że "to wielka zasługa zarówno parlamentarzystów, którzy przyjmowali odpowiednie przepisy służące efektywnej współpracy rządu i samorządu, ale także samorządowców poziomu wojewódzkiego, którzy na czele z zarządem województwa tę pracę tu na Dolnym Śląsku realizują".