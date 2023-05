W związku z budową Alei Wielkiej Wyspy jutro i w piątek nie będzie możliwy przejazd na skrzyżowaniu ulicy Dembowskiego z tą nową trasą. Dla pasażerów MPK na Sępolnie oznacza to duże zmiany w komunikacji zbiorowej.

Budowa Alei Wielkiej Wyspy / UM Wrocław /Materiały prasowe /

Jak podano w komunikacie, zamknięty będzie odcinek ulicy Dembowskiego na wysokości boiska piłkarskiego i ul. Kosiby. Kierowcy pojadą objazdem zarówno w kierunku centrum, jak i Sępolna od ulicy Dembowskiego ul. Spółdzielczą, do ulicy Olszewskiego, a następnie ul. Wróblewskiego.



Przez dwa dni wykonawca będzie układał ostatnią warstwę masy bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Dembowskiego z Aleją Wielkiej Wyspy i zwiększał komfort jazdy dla kierowców - powiedział Bartosz Nowak, dyrektor komunikacji w przedsiębiorstwie Wrocławskie Inwestycje.



W związku z planowanymi pracami swoje trasy na dwa dni zmienią autobusy linii: 145, 146 i 315. Od ul. Wróblewskiego pojadą przez ul. Olszewskiego, Spółdzielczą i następnie na swoje trasy przejazdu w kierunku Sępolna, Bartoszowic oraz Swojczyc. W związku z wprowadzonym objazdem w czwartek i piątek wyłączone z użytku będą dwa przystanki: "Partyzantów" oraz "Okrzei".



To ostatnie tak poważne utrudnienie dla kierowców i pasażerów na tym skrzyżowaniu. Od soboty kierowcy maja już jeździć ulicą Dembowskiego zarówno w kierunku centrum, jak i w stronę Sępolna - powiedział Nowak.



Przy ul. Dembowskiego powstaje jedno z czterech skrzyżowań na Alei Wielkiej Wyspy, które są budowane w ramach tej olbrzymiej miejskiej inwestycji. Umożliwi kierowcom już w tym roku szybki dojazd do osiedli Wrocławia położonych na południu miasta bez konieczności przejeżdżania przez centrum.



Aleja Wielkiej Wyspy będzie gotowa w czwartym kwartale 2023 roku. Jej koszt to ponad 234 mln złotych. Jest finansowana z budżetu gminy Wrocław.