Trwa Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. 3,4 km nowej drogi, 12,5 km chodników i 9,6 km ścieżek rowerowych połączy do 2023 roku dzielnicę Krzyki z Biskupinem i Sępolnem. Właśnie powstaje zbrojenie części mostu przy ul. Międzyrzeckiej.

Budowa Alei Wielkiej Wyspy / UM Wrocław / Materiały prasowe

Cytat Trwa drugi etap budowy dłuższej przeprawy, która powstaje od zera w ramach inwestycji i połączy al. Armii Krajowej z ul. Mickiewicza. Mowa o zbrojeniu części mostu wyrastającego spod ziemi przy ul. Międzyrzeckiej - informuje Urząd Miasta Wrocławia.

Drugi z pięciu etapów budowy

Jak informuje wrocławski magistrat, "do samej Odry jest pięć etapów powstawania przeprawy, my jesteśmy na drugim, gdzie trwa zbrojenie". Następnie w planach jest zastosowanie tzw. wózków nawisowych, które posłużą do połączenia lewej i prawej strony rzeki - od ul. Międzyrzeckiej i Biegasa.

Zobaczcie nagranie z placu budowy:

Wideo youtube

Wielka inwestycja na Wielkiej Wyspie

"Realizacja inwestycji polega na budowie we wschodniej części miasta Wrocławia drogi zbiorczej wraz z przeprawami przez rzeki: Oława i Odra. Połączy ona węzeł Obwodnicy Śródmiejskiej przy ulicy Krakowskiej, stanowiącej przedłużenie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 455 - ulicą Adama Mickiewicza położoną na Wielkiej Wyspie (wyspa na na Odrze - red.)" - informuje Urząd Miasta Wrocławia.

Cytat Inwestycja pozwoli również na doprowadzenie ruchu z kierunku południowego do zespołów urbanistycznych usytuowanych na Wielkiej Wyspie jako alternatywy dla jedynego w chwili obecnej dojazdu od strony mostu Grunwaldzkiego - dodaje wrocławski magistrat.

Najbardziej skomplikowaną i czasochłonną częścią całego przedsięwzięcia ma być budowa mostu nad Odrą, którego długość wyniesie blisko 700 metrów. Generalnym wykonawcą budowy jest Banimex Sp. z o.o. Jej koszt to 234 mln złotych.