Brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Jest ruch prokuratury

RMF24

Zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej postawiła wrocławska prokuratura 27-letniemu Tomaszowi M., podejrzanemu o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu.

Zdjęcie udostępnione na platformie X przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (w okręgu)/zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie udostępnione na platformie X przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (w okręgu)/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwszy z zatrzymanych usłyszał zarzuty

W poniedziałek policja w tej sprawie zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy byli wielokrotnie notowani.

Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn, 27-letni Tomasz M., usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Psie-Pole – przekazał prok. Jakub Dłubacz, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Zarzuty dotyczą m.in. pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim – powiedział prokurator. M. grozi do pięciu lat więzienia.

We wtorek do wrocławskiej prokuratury ma zostać również doprowadzony drugi z zatrzymanych – 45-letni Adam C. Prokurator zamierza mu postawić podobny zarzut do tego, który usłyszał 27-latek.

Brutalne pobicie we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Jak potwierdziła podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – poinformowała policjantka. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

Podejrzewani o to przestępstwo Tomasz M. i Adam C. zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według „Gazety Wyborczej” „jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic walczący w MMA”. Policja szuka trzeciego ze sprawców napaści.