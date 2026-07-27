Bili bez litości parę Ukraińców. Złapali ich wrocławscy policjanci

RMF24

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. „Mężczyźni byli notowani” – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do pobicia 20-latki i rok od niej starszego mężczyzny doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu.

„Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław” – poinformował w poniedziałek na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreślił, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna”.

Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – relacjonowała Aleksandra Freus.

Jak podkreśliła policjantka, w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

Pobita para trafiła do szpitala. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta miała ranę ucha, która wymagała szycia.

Apel prezydenta Sutryka

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w apelu do mieszkańców Wrocławia, który został opublikowany w poniedziałek w mediach społecznościowych, wyraził zaniepokojenie i oburzenie „brutalnymi napaściami we Wrocławiu, które – według dostępnych informacji – były motywowane uprzedzeniami wobec narodowości”.

„Chcę jasno powiedzieć: w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie” – napisał w apelu prezydent Wrocławia.

Sutryk zwrócił się do mieszkańców miasta z apelem „o solidarność i odpowiedzialność”. „Nie bądźmy obojętni wobec przemocy, mowy nienawiści i dyskryminacji. Reagujmy, zawsze z troską o własne bezpieczeństwo. Zgłaszajmy takie zdarzenia odpowiednim służbom. Jeśli jest to bezpieczne, dokumentujmy je i przekazujmy materiały policji. Każda reakcja ma znaczenie i może pomóc zapobiec kolejnym aktom przemocy” – napisał prezydent.