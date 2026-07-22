Atak na ukraińskie nastolatki w Legnicy. 26-latka stanie przed sądem

RMF24

Nawet 7,5 roku więzienia grozi 26-latce zatrzymanej przez legnicką policję. Kobieta przed sądem odpowie za przemoc i naruszeniem nietykalności cielesnej dwóch 13-letnich ukraińskich nastolatek.

Co wydarzyło się przy basenie? Relacja matki

Do zdarzenia z udziałem podejrzanej i osób małoletnich doszło w sobotę wieczorem przy ul. Polarnej. Sprawę nagłośniła na swoim profilu na Facebooku matka dwóch dziewczynek pochodzących z Ukrainy. Według relacji jej dzieci bawiły się wraz z innymi przy basenie. Wtedy podeszła do nich inna kobieta ze swoimi dziećmi i zwróciła im uwagę na to, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim.

Kobieta miała jeszcze kilkukrotnie zaczepiać dzieci, a przy jednej z takich sytuacji – uderzyć pięścią jedną z córek opisującej sytuację matki, inną dziewczynkę i chłopaka, który stanął w ich obronie. Kobieta miała również powiedzieć dzieciom, że zrobiła to, bo są z Ukrainy.

26-latka z zarzutami i dozorem policyjnym

Nadkom. Jagoda Ekiert z KPP w Legnicy przekazała dziś, że policjanci intensywnie pracowali nad wyjaśnieniem dokładnego przebiegu zdarzenia. Zabezpieczali nagrania, ustalali świadków i gromadzili materiał dowodowy. Wytypowali 26-letnią kobietę podejrzaną o uderzenie małoletnich. Została zatrzymana i doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie usłyszała zarzuty.

Dotyczą one spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni. Prokurator przedstawił jej również zarzut dotyczący zmuszania innej osoby, przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej, do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, w związku z chuligańskim charakterem czynu – powiedziała nadkom. Ekiert.

Podejrzanej grozi kara do siedmiu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz do placu zabaw przy ul. Polarnej w Legnicy.

Agresja w Bielsku-Białej

Do ataku na dzieci w związku z ich pochodzeniem doszło również w połowie lipca w Bielsku-Białej. Ukraińskie nastolatki zostały zaatakowane słownie w miejskim autobusie przez 54-latka, który zwracał się do nich w agresywny i wulgarny sposób. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch jedenastolatek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.

W ubiegły wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek poinformował o coraz większej liczbie przestępstw z nienawiści. W latach 2024-2025 nastąpił ich ponad 30-procentowy wzrost – z 760 w 2024 r. do 1200 w 2025 r.

Szokujące statystyki. Coraz więcej przestępstw z nienawiści w Polsce Rośnie fala ataków na tle narodowościowym i rasistowskim w Polsce. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 takich przestępstw. Funkcjonariussze zatrzymali 7 osób, a liczba pokrzywdzownych sięgnęła 18.

O wzroście nastrojów antyukraińskich mówi m.in. opublikowany pod koniec czerwca raport „Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami”, przygotowany przez badaczkę migracji dr Olenę Babakovą i socjologa dr. hab. Przemysława Sadurę. O coraz bardziej powszechnych postawach antyukraińskich w internecie informował też ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował blisko 520 tys. wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych między 1 a 31 maja 2026 r.