Szokujące statystyki. Coraz więcej przestępstw z nienawiści w Polsce

RMF24

Rośnie fala ataków na tle narodowościowym i rasistowskim w Polsce. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 takich przestępstw. Funkcjonariussze zatrzymali 7 osób, a liczba pokrzywdzownych sięgnęła 18.

Policja odnotowuje coraz więcej przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim

Policja odnotowuje coraz więcej przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim / Shutterstock

W Polsce coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym i rasistowskim.

Według policyjnych statystyk tylko w miniony weekend doszło do 14 takich przestępstw.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zdecydowana większość ataków, bo aż 10 dotyczyła obywateli Ukrainy.

Przestępstwa te obejmowały zarówno znieważenia, jak i groźby czy naruszenie nietykalności cielesnej.

Do incydentów dochodziło w miejscach publicznych – w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, w centrach handlowych oraz sklepach spożywczych.

Szczególnie szokujący był przypadek z Warszawy, gdzie – jak informuje policja – grupa dzieci w wieku od 12 do 15 lat wulgarnie znieważyła ukraińskich nastolatków. Chłopcy uderzali, kopali i opluwali pokrzywdzonych.

Przemoc nie tylko w stosunku do Ukraińców

Niestety, lista ofiar nie kończy się na obywatelach Ukrainy. W Warszawie celem ataku z nienawiści padł obywatel Mauritiusu, a w Bydgoszczy białoruskie małżeństwo zostało pobite i znieważone przez mężczyznę i kobietę.

Przestępstwa z nienawiści nie ograniczają się jedynie do przemocy fizycznej. W Wasilkowie pod Białymstokiem nieznani sprawcy namalowali wulgarne napisy na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego.

Policjanci zwracają uwagę na fakt, że w tym roku liczba podobnych przestępstw zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.