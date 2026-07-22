Szokujące statystyki. Coraz więcej przestępstw z nienawiści w Polsce

W Polsce coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym i rasistowskim.
Według policyjnych statystyk tylko w miniony weekend doszło do 14 takich przestępstw.
Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zdecydowana większość ataków, bo aż 10 dotyczyła obywateli Ukrainy.
Przestępstwa te obejmowały zarówno znieważenia, jak i groźby czy naruszenie nietykalności cielesnej.
Do incydentów dochodziło w miejscach publicznych – w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, w centrach handlowych oraz sklepach spożywczych.
Szczególnie szokujący był przypadek z Warszawy, gdzie – jak informuje policja – grupa dzieci w wieku od 12 do 15 lat wulgarnie znieważyła ukraińskich nastolatków. Chłopcy uderzali, kopali i opluwali pokrzywdzonych.
Przemoc nie tylko w stosunku do Ukraińców
Niestety, lista ofiar nie kończy się na obywatelach Ukrainy. W Warszawie celem ataku z nienawiści padł obywatel Mauritiusu, a w Bydgoszczy białoruskie małżeństwo zostało pobite i znieważone przez mężczyznę i kobietę.
Przestępstwa z nienawiści nie ograniczają się jedynie do przemocy fizycznej. W Wasilkowie pod Białymstokiem nieznani sprawcy namalowali wulgarne napisy na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego.
Policjanci zwracają uwagę na fakt, że w tym roku liczba podobnych przestępstw zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.