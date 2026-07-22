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Szokujące statystyki. Coraz więcej przestępstw z nienawiści w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (08:11)

Rośnie fala ataków na tle narodowościowym i rasistowskim w Polsce. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 takich przestępstw. Funkcjonariussze zatrzymali 7 osób, a liczba pokrzywdzownych sięgnęła 18.

Szokujące statystyki. Coraz więcej przestępstw z nienawiści w Polsce
Policja odnotowuje coraz więcej przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim /Shutterstock
  • W miniony weekend w Polsce odnotowano 14 przestępstw na tle narodowościowym i rasistowskim, z czego 10 dotyczyło obywateli Ukrainy.
  • Wzrosła liczba tego typu przestępstw w porównaniu z poprzednimi latami.
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W Polsce coraz częściej dochodzi do ataków na tle narodowościowym i rasistowskim. 

Według policyjnych statystyk tylko w miniony weekend doszło do 14 takich przestępstw. 

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zdecydowana większość ataków, bo aż 10 dotyczyła obywateli Ukrainy. 

Przestępstwa te obejmowały zarówno znieważenia, jak i groźby czy naruszenie nietykalności cielesnej. 

Do incydentów dochodziło w miejscach publicznych – w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, w centrach handlowych oraz sklepach spożywczych.

Szczególnie szokujący był przypadek z Warszawy, gdzie – jak informuje policja – grupa dzieci w wieku od 12 do 15 lat wulgarnie znieważyła ukraińskich nastolatków. Chłopcy uderzali, kopali i opluwali pokrzywdzonych.

Przemoc nie tylko w stosunku do Ukraińców 

Niestety, lista ofiar nie kończy się na obywatelach Ukrainy. W Warszawie celem ataku z nienawiści padł obywatel Mauritiusu, a w Bydgoszczy białoruskie małżeństwo zostało pobite i znieważone przez mężczyznę i kobietę.

Przestępstwa z nienawiści nie ograniczają się jedynie do przemocy fizycznej. W Wasilkowie pod Białymstokiem nieznani sprawcy namalowali wulgarne napisy na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego. 

Policjanci zwracają uwagę na fakt, że w tym roku liczba podobnych przestępstw zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.

Źródło: RMF FM
Tagi: rasizm

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