3 osoby zostały zatrzymane po ataku z użyciem miecza samurajskiego w Boguszowie-Gorcach. Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Miecz samurajski (zdj. ilustracyjne) / Tobias Hohenacker/CHROMORANGE / PAP/DPA

Atak miał miejsce w piątek po godz. 18 na ulicy Reymonta w Boguszowie-Gorcach. Napastnik mieczem samurajskim zadał dwa ciosy w prawe udo i prawą dłoń. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie - przekazał sierżant sztabowy Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Medykom udało się uratować życie i dłoń poszkodowanego - dodał.

W związku z tym atakiem zatrzymano 3 mężczyzn. Dwóch ujęto już w piątek, a trzeciego - w sobotę.

Trwają doprowadzenia tych osób do prokuratury. Potwierdzam, że to trzej mężczyźni, którzy są widoczni na nagraniu monitoringu, na którym utrwaliło się całe zdarzenie - poinformował Karkosz. Jak dodał, służby nie będą na razie informować o tym, co było motywem napaści.