29 Syryjczyków, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Niemiec, zatrzymali na autostradzie A4 w okolicach Legnicy funkcjonariusze straży granicznej - poinformował rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Do zdarzenia doszło 6 września, ale straż graniczna poinformowała o tym dopiero w środę. Syryjczycy byli przewożeni w przestrzeni ładunkowej dostawczego busa, którego prowadził 31-letni obywatel Estonii.

Cudzoziemcy nie mieli dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Natomiast w wyniku dokonanych sprawdzeń ustalono, że obywatele Syrii mają ważne słowackie tytuły pobytowe - powiedziała por. Biskupik.

Według ustaleń straży granicznej Syryjczycy dostali się do Słowacji tzw. szlakiem bałkańskim.

Przekroczyli wbrew przepisom granicę ze Słowacji do Polski, skąd mieli się dostać się do Niemiec. Wszyscy zostali zobowiązani do opuszczenia terytorium Polski i udania się do kraju, w którym mają tytuł pobytowy - podał rzecznik.

Obywatelowi Estonii postawiono zarzuty organizowania innym osobom przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Decyzją sądu 31-latek został aresztowany na trzy miesiące.