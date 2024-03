Brutalna napaść na młodą kobietę

Pochodząca z Białorusi 25-latka zmarła w ostatni piątek. Wcześniej przez kilka dni była w stanie krytycznym. Do końca nie odzyskała przytomności.

Młoda kobieta padła ofiarą brutalnego napadu w centrum Warszawy w niedzielę nad ranem poprzedniego tygodnia. Wracała do domu. Została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę. Napastnik zaszedł ją od tyłu, przyłożył nóż do szyi. Dusząc kobietę i zatykając jej usta siłą zaciągnął do pobliskiej bramy.

Nagą i nieprzytomną kobietę leżącą na schodach znalazł dozorca i to on powiadomił policjantów - relacjonował później podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy policji.

Zarzuty dla 23-latka

Sprawca został zatrzymany tego samego dnia, kiedy wychodził z budynku, w którym wynajmował mieszkanie. 23-latek był zaskoczony, nie stawiał oporu.

Usłyszał zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. W związku ze śmiercią kobiety prokuratura może zmienić postawione 23-latkowi zarzuty.