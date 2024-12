16-letnia Weronika Nerlo ostatnio była widziana w czwartek, 12 grudnia. Wyszła ze szkoły w Mińsku Mazowieckim i udała się w nieznanym kierunku. Policja prosi o kontakt osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące zaginięcia nastolatki.

Poszukiwana Weronika Nerlo / Shutterstock

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Otwocka (Mazowieckie) poszukują 16-letniej Weroniki Nerlo.

Rysopis zaginionej: wzrost ok. 160 cm, waga około 50 kg, szczupła budowa ciała.

Ubiór: jasne spodnie materiałowe, bluza czerwona z kapturem, kurtka granatowa, buty granatowe, kurtka koloru czarnego, leginsy koloru czarnego, jasna podkoszulka, torebka, sznurowane zamszowe brązowe.

Dziewczyna ostatnio była widziana w dniu 12 grudnia, kiedy to wyszła ze szkoły w Mińsku Mazowieckim i udała się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powróciła do domu rodzinnego oraz nie nawiązała kontaktu z najbliższymi.

Policjanci proszą o informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 19 00, lub z najbliższą jednostką policji tel. 112.