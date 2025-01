"Zabawka od serca". Pod tym hasłem w Warszawie ruszyła zbiórka zabawek i gier dla małych pacjentów oddziałów hematologicznego i onkologicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. Warunek jest jeden - zabawki muszą być nowe, bo trafią do dzieci z osłabioną odpornością.

W Warszawie ruszyła zbiórka zabawek i gier dla małych pacjentów szpitala / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Władze warszawskiej dzielnicy Bielany, która zorganizowała akcję, podkreślają, że w ramach akcji zbierane są zabawki, pluszaki, puzzle, klocki, gry edukacyjne oraz materiały plastyczne.

Chodzi o zabawki, które przyniosą radość i odwrócą uwagę od trudnego leczenia - tłumaczą organizatorzy akcji.

Gdy patrzę do skrzynki, w której zbierane są prezenty, wzrok przyciągają kolorowe maskotki, wśród nich jednorożec. Jest czarny pies. Są puzzle, są maski karnawałowe na bal - opisują w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy Warszawy.

Prezenty można przynosić do trzech miejsc

Urząd Dzielnicy Bielany - ul. S. Żeromskiego 29

CRS Bielany - ul. Lindego 20

Biblioteka Publiczna - ul. Z. Romaszewskiego 19

To świetna akcja, bo chodzi o kochane dzieci, tym bardziej jeśli prezenty mają szansę poprawić humory dzieciom, które muszą być w szpitalach. Na pewno coś kupimy i przyniesiemy. Pewnie to będzie maskotka albo nawet maskotki, bo widzimy tu całą serię książek. Wczoraj było w tej skrzyni więcej prezentów, pewnie pojechały już do szpitala - zauważają w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem osoby przychodzące do Urzędu Dzielnicy Bielany.