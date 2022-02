Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w lesie koło Otwocka. Złamany przez wiatr konar uderzył tam młodego mężczyznę. Straż pożarna informuje, że zginął on na miejscu.

Zdj. ilustracyjne / RMF FM / Archiwum RMF FM

Zawiadomienie wpłynęło do nas ok. 13.20. Kiedy strażacy przyjechali w okolice ul. Mlądzkiej, na miejscu była już policja i karetka pogotowia - relacjonował w rozmowie z PAP dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Radosław Podgórski. Z informacji, które uzyskaliśmy od policji i świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna w wieku ok. 30 lat, w trakcie spaceru leśną drogą został uderzony złamanym konarem - dodał.

Młody mężczyzna doznał obrażeń czaszki i zginął na miejscu.