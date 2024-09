Do rzeki Łydynia w Ciechanowie wyciekły substancje ropopochodne - dowiedział się reporter RMF MAXX Kamil Puternicki. "Z kanalizacji deszczowej wypływała zanieczyszczona woda z substancją, oleista. Później okazało się, że jest to substancja ropopochodna" - poinformował zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Łydynia w Ciechanowie / fot. mat. prasowe UM Ciechanów / RMF MAXX

Oleista ciecz w rzece Łydynia

W Ciechanowie w Mazowieckiem doszło do wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Łydynia. Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji próbują ustalić źródło zanieczyszczenia.

Zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki otrzymaliśmy we wtorek ok. godziny 19.00 - powiedział w rozmowie z reporterem RMF MAXX Kamilem Puternickim bryg. Radosław Osiecki, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Z kanalizacji deszczowej wypływała zanieczyszczona woda z substancją, oleista. Później okazało się, że jest to substancja ropopochodna. Rozłożyliśmy 5 zapór absorpcyjnych, m.in. na wysokości mostu na ul. Zamkowej oraz w okolicach ujścia kolektora deszczowego do rzeki. To odcinek 300-400 metrów, mniej więcej od Zamkowej do ulicy Widokowej - dodał.

/ fot. mat. prasowe UM Ciechanów / RMF MAXX

WIOŚ bada sprawę, urzędnicy apelują do ewentualnych świadków

"W nocy z wtorku na środę WIOŚ pobrał próbki z rzeki. Aktualnie czyszczony jest separator" - informuje ciechanowski ratusz. Miasto wnioskuje do WIOŚ - który posiada odpowiednie kompetencje do prowadzenia kontroli działalności gospodarczych - o jak najszybszą identyfikację źródła zrzutu substancji ropopochodnych do rzeki.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o sprawie, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy, proszone są o kontakt z Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta (nr tel: 728 809 105) lub z policją (tel. 112)" - zaapelowano.

Jak ustalił reporter RMF MAXX Kamil Puternicki, na miejscu pracują służby - straż pożarna, WIOŚ, Wody Polskie i służby miejskie.