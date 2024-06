Wytyczono objazdy

Podróżujący Wybrzeżem Gdyńskim w kierunku Wilanowa, na węźle z ulicą Krasińskiego, będą kierowani na objazd ulicami: Krasińskiego, przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, przez plac Bankowy, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do Alej Jerozolimskich.

Kierowcy będą mogli skorzystać również z alternatywnego objazdu mostem Grota-Roweckiego, a dalej ulicami: Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim do mostu Siekierkowskiego i Czerniakowskiej.



Z ruchu i parkowania wyłączona zostanie też ulica Sanguszki. Przejezdna będzie natomiast ulica Krajewskiego, a z Wenedów będzie można wyjechać w kierunku Bielan. W czasie imprezy nie będzie dojazdu do parkingu przy Wisłostradzie.



Jak przekazuje stołeczny ratusz, na odcinku kilkuset metrów zostanie wyłączony z ruchu lewy pas Wybrzeża Gdyńskiego na węźle z Trasą AK, na jezdni w stronę Wilanowa. Podobna zmiana - odcinkowe zamknięcie prawego pasa - zostanie wprowadzona na Wioślarskiej u zbiegu z Ludną, na jezdni w kierunku Bielan.



Utrudnienia aż do niedzieli

Wszystkie ograniczenia potrwają do niedzieli, 23 czerwca, do godziny 4.00



W czasie zamknięcia Wisłostrady na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 100, 185 i N16. Turystyczna "setka" w stronę Dworca Centralnego od ulicy Świętojerskiej pojedzie przez plac Krasińskich, a potem ulicami: Miodową, Senatorską, Nowym Przejazdem na most Śląsko-Dąbrowski.

Autobusy linii 185 od placu Wilsona (w obu kierunkach) będą kursowały ulicami: Mickiewicza, Andersa, przez plac Bankowy, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do Alej Jerozolimskich, którymi dojadą do Wisłostrady i swojej trasy. Nocne N16 tylko w stronę Dworca Centralnego pojadą aleją "Solidarności" na plac Bankowy, a dalej Marszałkowską i Świętokrzyską do swojej trasy.