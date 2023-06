W piątek wieczorem drogowcy rozpoczną frezowanie zachodniej jezdni ulicy Popiełuszki. W weekend zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ulicy Gojawiczyńskiej do placu Grunwaldzkiego. Autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy.

"Frezowanie ulicy Popiełuszki rozpocznie się w piątek, 30 czerwca, o godzinie 22, a zakończy w poniedziałek, 3 lipca, o godzinie 4. W tym czasie nową nawierzchnię zyska jezdnia zachodnia od ulicy Krasińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do placu Grunwaldzkiego" - przekazał stołeczny ratusz.

W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu oraz parkowania. Kierowców jadących ul. Popiełuszki od strony Słowackiego będzie obowiązywał nakaz skrętu w ulicę Gojawiczyńskiej. Na dalszym odcinku w stronę placu Grunwaldzkiego droga będzie nieprzejezdna.

Zamknięty będzie także wyjazd z Gojawiczyńskiej na Popiełuszki – poruszający się w tym kierunku będą kierowani w ulicę Kłodawską. Na remontowaną jezdnię nie będzie można wyjechać także z parkingów położonych przed budynkami Popiełuszki 1 i Popiełuszki 3.

Wyjazdy z ulicy Sady Żoliborskie i leżącej naprzeciw drogi wewnętrznej możliwe będą na ulicę Krasińskiego – wyłącznie w kierunku ulicy Broniewskiego. Skrzyżowanie Krasińskiego z frezowaną jezdnią będzie wyłączone z ruchu. Wyjazd z Krasińskiego z drugiej strony skrzyżowania dozwolony będzie wyłącznie na czynną, wschodnią jezdnię ulicy Popiełuszki w kierunku ulicy Słowackiego.

Wprowadzone zostaną objazdy

Ratusz poinformował, że utrudnienia będzie można ominąć jadąc od strony ulicy Powązkowskiej – Krasińskiego i Broniewskiego do placu Grunwaldzkiego i Popiełuszki.

Z ulicy Krasińskiego od strony placu Wilsona – ulicami Popiełuszki, Słowackiego i Włościańską do Broniewskiego (tylko wyjazd w prawo) a z ulicy Marymonckiej – ulicą Słowackiego do placu Wilsona, ulicą Mickiewicza i aleją Wojska Polskiego do placu Grunwaldzkiego.

W czasie prac zamknięte będą przejścia dla pieszych przy szkole Sióstr Zmartwychwstanek. Nieczynne będą też pasy między jezdniami ulicy Krasińskiego (przy samym skrzyżowaniu), ale przejść będzie można na wysokości ulicy Sady Żoliborskie.

Przez cały weekend zamknięta będzie jedna z zebr przez jezdnię ulicy Popiełuszki – do przystanku ks. Popiełuszki 04. Druga będzie nieczynna tylko przez kilka godzin. W tym czasie pasażerowie będą mogli przejść wyłącznie na wschodnią stronę ulicy.

Zmienione trasy komunikacji miejskiej

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 114, 222, N13, N46 i N63. Linie 114 i 122 w kierunku Młocin i Osiedla Górczewska ominą utrudnienia jadąc z placu Wilsona, ulicą Mickiewicza, przez plac Inwalidów, aleją Wojska Polskiego i Broniewskiego, a linia 122 jeszcze ulicą Krasińskiego.

W kierunku Gwiaździstej i Bródna-Podgrodzie autobusy będą kursowały ulicą Krasińskiego (tylko 122), Broniewskiego, Popiełuszki i Krasińskiego.

Linie nocne N13 i N63 w kierunku Dworca Centralnego zostaną skierowane na aleję Armii Krajowej, ulicę Słowackiego, plac Wilsona, ulicę Mickiewicza, plac Inwalidów, aleje Wojska Polskiego i Jana Pawła II. Od ulicy Mickiewicza tak samo w kierunku dworca kursować będzie N46.

Tramwaje będą kursowały bez zmian.

Podczas zamknięcia ulicy zawieszone zostaną przystanki Sady Żoliborskie 05, ks. Popiełuszki 05, 06, Suzina 02, Pl. Wilsona 06.