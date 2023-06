Prezydent Warszawy podpisał zarządzenie utrzymujące możliwość zawieszania ważności biletów długookresowych komunikacji miejskiej. Dzięki tej opcji bilet niewykorzystany w okresie ważności można użyć w innym terminie.

Komunikacja miejska w Warszawie / Shutterstock

Wprowadziliśmy takie rozwiązanie w czasie epidemii COVID, gdy rządowe ograniczenia życia społecznego spowodowały, że wiele osób nie jeździło do pracy czy szkoły i nie korzystało z kupionych przez siebie biletów. Dzięki zawieszeniu niewykorzystany okres ważności biletu mogli wykorzystać w innym terminie. Wprowadzamy taką możliwość na stałe, to ułatwia korzystanie i zachęca do korzystania z transportu publicznego - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W dalszym ciągu zawiesić można bilet długookresowy 30 lub 90 dniowy - ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin. Zawieszać i odwieszać można także bilety w aplikacji mobiWawa. Podobnie jak dotychczas, zawieszenie biletów możliwe jest trzy razy w roku kalendarzowym, jednak pod określonym warunkiem - bilet może zostać zawieszony na nie mniej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych. Gdy okres ważności biletu jest krótszy niż 5 dni, nie ma możliwości jego zawieszenia.

Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera do dnia poprzedzającego jego odwieszenie.

Dotychczasowe zarządzenie obowiązywało tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Od 1 lipca w Polsce stan zagrożenia przestaje obowiązywać.

Zasady zawieszania i odwieszania biletów są proste. Sama procedura zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wejść na stronę https://zawieswkm.wtp.waw.pl/ i podać numer karty, na której zakodowany jest bilet.