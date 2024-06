Od poniedziałku w Warszawie zaczęły się utrudnienia w ruchu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Mają one związek z kolejnym etapem robót przy przebudowie i modernizacji stacji Warszawa Zachodnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do najbliższej soboty (8 czerwca) inaczej będą kursowały pociągi SKM i Kolei Mazowieckich. Część kursów odwołano, inne jeżdżą zmienioną trasą.

Zmniejsza się liczba pociągów, a liczba pasażerów jest identyczna. Co za tym idzie, nie wszyscy się mieszczą do pociągu, a każdy w godzinach szczytu chce dojechać ­- usłyszała w stolicy reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Pasażerowie przyznają, że pociąg może co prawda odjechać o czasie, ale na końcowy przystanek przyjechać z opóźnieniem, gdyż chce z niego skorzystać zbyt wiele ludzi.

Część warszawiaków spóźniła się w poniedziałek do pracy czy szkoły. Reporterka RMF FM usłyszała, że aktualnych informacji o odjazdach pociągów można szukać w aplikacji Kolei Mazowieckich.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Pociągi SKM linii S1 kursują wyłącznie w skróconej relacji z Pruszkowa do Warszawy Głównej - z częstotliwością około 60 minut. Natomiast z Warszawy Wschodniej do Otwocka pociągi SKM S10 jeżdżą z częstotliwością około 30 minut. Pociągi nie jeżdżą linią średnicową.

Pociągi na linii S2 kursują tak jak dotychczas, czyli w pełnej relacji z Lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny, z częstotliwością około 60 minut. Dodatkowo na skróconej trasie Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna jeżdżą pociągi SKM S20.

"Planowane są kilkuminutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów" - przekazał ZTM.

Jak co roku w sezonie letnim, wybrane pociągi SKM S3 kursują w weekendy w wydłużonej relacji do i z Radzymina. Na tej trasie zatrzymają się one w Nieporęcie - tuż nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego.

"Od poniedziałku 3 czerwca do piątku 7 czerwca dwa popołudniowe i cztery wieczorne pociągi jeżdżą w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska. Natomiast w sobotę, 8 czerwca - dwa popołudniowe i jeden wieczorny pociąg - pojadą w skróconej relacji. Wystąpią także minutowe przesunięcia godzin odjazdów poszczególnych pociągów" - poinformował ZTM.

Od 1 czerwca, w letnie weekendy, zwiększyła się - do ośmiu - liczba połączeń linii S4 do Zegrza Południowego. Natomiast od poniedziałku, 3 czerwca do soboty 8 czerwca, wszystkie pociągi SKM S4 jeżdżą wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Gdańska.

Pociągi SKM S40 kursują przez cały ten tydzień, do soboty 8 czerwca włącznie, na trasie Warszawa Rakowiec - Piaseczno z częstotliwością około 60 minut (przez cały dzień).