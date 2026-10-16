Warszawa podnosi opłaty za holowanie. Sprawdź, ile zapłacisz od nowego roku

RMF24

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Od stycznia 2027 roku kierowców w Warszawie czekają wyższe opłaty za holowanie pojazdów. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas czwartkowej sesji. Podwyżka obejmie nie tylko samochody osobowe, ale również motocykle, rowery, hulajnogi i pojazdy przewożące materiały niebezpieczne.

Radni Warszawy zdecydowali o podwyżce opłat za holowanie pojazdów z ulic miasta. Nowe stawki zaczną obowiązywać od początku 2027 roku.

Zgodnie z uchwałą, za zholowanie samochodu osobowego trzeba będzie zapłacić 770 zł, czyli o 21 zł więcej niż obecnie. Wzrośnie także opłata za każdą dobę przechowywania auta – z 65 zł do 67 zł.

Podwyżki obejmą wszystkie pojazdy

Zmiany dotyczą nie tylko właścicieli samochodów osobowych. Od stycznia 2027 roku za zholowanie roweru, motoroweru lub hulajnogi trzeba będzie zapłacić 186 zł (obecnie 179 zł), a za motocykl – 358 zł (obecnie 348 zł).

Najwyższa opłata czeka właścicieli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – aż 2431 zł.

Miliony złotych więcej w budżecie miasta

Podwyżka opłat ma przynieść miastu dodatkowe dochody. Według szacunków, wpływy do budżetu Warszawy wzrosną o około 7 milionów złotych.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, „rocznie w Warszawie wydaje się ok. 16-18 tysięcy dyspozycji usunięć pojazdów”. Stawki za wywóz pojazdu są ustalane na podstawie limitów określonych w oficjalnym obwieszczeniu ministra finansów i gospodarki.