"Cały czas prowadzimy naszą akcję #mojaflaga. Dodatkowo 2 maja chcieliśmy zaprosić publiczność z całej Warszawy, żeby świętowała razem z nami i z muzyką operową" - mówi Halina Przebinda z Biura "Niepodległa". W Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpoczął się "Operowy piknik z Niepodległą".

2 maja to jest dla nas bardzo ważny dzień. Cały czas prowadzimy naszą akcję #mojaflaga. Dodatkowo w tym dniu chcieliśmy zaprosić publiczność z całej Warszawy, żeby świętowała razem z nami i z muzyką operową - wyjaśniła

Przypomniała, że "Operowy piknik z Niepodległą" odbywa się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie, w miejscu, gdzie powstanie budynek Polskiej Opery Królewskiej". Dlatego jest to najlepsze miejsce do tego, by tę polską muzykę proponować słuchaczom, by ją popularyzować. I właśnie w Dniu Flagi, gdy świętujemy nasze symbole narodowe, chwalić się także naszą muzyką - podkreśliła.



Ten piknik ma charakter rodzinny. Są namioty dla dzieci, gdzie można bawić się i rysować polskie symbole. Czerpać wiedzę o tych symbolach - mówiła. Gdzie można dodatkowo w namiocie operowym podziwiać stroje, brać udział w rozmaitych konkursach dotyczących wiedzy operowej. Można też grać w polskie gry, które poszerzają wiedzę o naszych symbolach narodowych - powiedziała Halina Przebinda.



Przed Sceną Główną udekorowaną biało-czerwonymi kokardami zgromadziło się kilkaset osób, które zasiadły na biało-czerwonych leżakach, pufach oraz na trawie. Piknik, prowadzony przez pedagoga muzycznego Malinę Sarnowską i aktora i dziennikarza Mateusza Barana, rozpoczęło odegranie Uwertury do "Wesela Figara" Wolfganga Amadeusza Mozarta (w aranżacji na trzy flety) oraz "Pawany" Gabriela Fauré. W dalszej części koncertu wystąpili śpiewacy - soliści Polskiej Opery Królewskiej (POK) z towarzyszeniem fortepianu oraz zespołów kameralnych muzyków z POK.



Kolejną atrakcją pikniku był "Spacer między dźwiękami", czyli familijny warsztat koncertowy o operze, ariach i muzyce kameralnej.



Na Scenie Głównej o godz. 15 wspólnie z publicznością odśpiewany zostanie Hymn Polski. Po nim rozpocznie się koncert w wykonaniu artystów POK, w programie którego znajdą się najsłynniejsze arie i pieśni operowe oraz operetkowe. Ze sceny wybrzmią utwory słynnych polskich kompozytorów i twórców operowych, m.in.: Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Fryderyka Chopina, Jana Galla, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Kurpińskiego i Karola Szymanowskiego. Orkiestrę POK poprowadzi dyrygent Karol Szwech.



W strefie edukacji i animacji, nieopodal Sceny Głównej, usytuowano cztery namioty, w których do godz. 17 prowadzone są gry, zajęcia edukacyjne poświęcone muzyce klasycznej oraz warsztaty na temat symboli narodowych dla dzieci.



Wstęp na piknik jest bezpłatny.



"Dzień Flagi to święto narodowe, ustanowione w 2004 roku, które ma wyrażać szacunek do flagi i promować wiedzę o symbolach narodowych" - przypomniano na stronie Biura "Niepodległa".



Organizatorami wydarzenia są Biuro Programu "Niepodległa", Polska Opera Królewska oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Imprezę zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.