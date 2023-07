W poniedziałek ruszyła naprawa ul. Nocznickiego na Młocinach. Na odcinku od ul. Wólczyńskiej do Kaliszówka, gdzie wcześniej budowany był kolektor Lindego-Bis robotnicy położą nowy asfalt. Przez cztery dni Nocznickiego będzie całkowicie nieprzejezdna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stołeczny magistrat poinformował, że na rozpoczęcie naprawy nawierzchni pozwala zaawansowanie prac związanych z budową kolektora Lindego-Bis. Prace mają wspólnie przeprowadzić warszawscy wodociągowcy i drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich. Ul. Nocznickiego na odcinku od ul. Wólczyńskiej do Kaliszówka ma zyskać nowy, wzmocniony siatką asfalt. Roboty rozpoczną się w poniedziałek rano i zakończą się w nocy z 30 na 31 lipca.

Urzędnicy poinformowali, że remont Nocznickiego podzielono na dwa etapy. Pierwszy odcinek drogi został zamknięty dla samochodów w nocy z 23 na 24 lipca. Przez ok. cztery dni Nocznickiego będzie całkowicie nieprzejezdna - od ulicy Wólczyńskiej do wjazdu do budynku przy ul. Nocznickiego 27. Na pozostałym odcinku, na wszystkich wyjazdach obowiązywać będzie nakaz skrętu w kierunku ulicy Kasprowicza i alei Wittek. Wyjątek zostanie dopuszczony dla dojazdu do Nocznickiego 27 - aby się tam dostać, kierowcy będą mogli skręcić w lewo z ulicy Lekkiej.

Zmiana organizacji ruchu / matriały prasowe / Materiały prasowe

Drugi etap remontu zaplanowano na piątek, 28 lipca. Wtedy Nocznickiego zostanie zamknięta od ulicy Rokokowej (bez skrzyżowania) do Kaliszówka (bez skrzyżowania). Dojazd do budynków przy ulicy Nocznickiego 29 będzie możliwy od ulicy Wólczyńskiej. Na ulicy Cienkiej od strony Sokratesa zostanie ustawiony znak informujący o braku przejazdu do Nocznickiego. W nocy z 30 na 31 lipca na Nocznickiego wróci ruch dwukierunkowy.

Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Wólczyńską, Sokratesa i Kasprowicza. Na dojeździe do ronda w sąsiedztwie Węzła Komunikacyjnego Młociny zostanie dodana możliwość skrętu w lewo z Nocznickiego w Kasprowicza i wykonania tzw. nawrotki na wyznaczony objazd.