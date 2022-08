Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przejęli urządzenia służące do produkcji papierosów. Dzięki nim można byłoby uruchomić 5 niezależnych, nielegalnych fabryk papierosów. W trakcie akcji śledczy zatrzymali 6 osób.

Jedno z urządzeń do produkcji papierosów / KAS /

"Wszystko wydarzyło się w powiecie radomskim. Tam na 9 posesjach służby odkryły i przejęły wyroby akcyzowe oraz urządzenia służące do produkcji papierosów. Z przeprowadzonych oględzin wynika, że zabezpieczono urządzenia pozwalające złożyć 5 kompletnych linii do produkcji papierosów. Każda linia mogła być wykorzystana do stworzenia niezależnej, nielegalnej fabryki papierosów" - powiedziała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.



Dodała, że funkcjonariusze oszacowali wartość przejętych urządzeń na kwotę około 10 mln zł.

Rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek przekazała, że podczas akcji funkcjonariusze znaleźli również 6 ton poligrafii ze znakiem towarowym jednej ze znanych firm tytoniowych, 4 mln filtrów, a także 2,3 tys. rolek (w tym m.in. bibułę i folię) niezbędnych do produkcji i pakowania papierosów.



"Wspólna akcja KAS i CBŚP zakończyła się przejęciem ponad 8 ton tytoniu, blisko 200 tys. papierosów oraz około 700 kg suszu, pyłu i odpadów tytoniowych. Wartość rynkowa tego towaru to ponad 6 milionów złotych" - podała. Rzeczniczka KAS podkreśliła, że w trakcie akcji zatrzymano 6 osób.

Wspólna akcja KAS i CBŚP zakończyła się przejęciem ponad 8 ton tytoniu / KAS /



"Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dopuszczenia się przestępstw karno-skarbowych oraz z ustawy z dnia 02.03.2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



"Na wniosek prokuratora, wobec czterech podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec pozostałych dwóch zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policji" - przekazała PK.



Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu.



