W kilkudziesięciu miejscach w Warszawie pracują teraz strażacy, którzy usuwają skutki nocnej nawałnicy i intensywnych opadów deszczu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze wiele godzin.

Po godz. 9 rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć poinformował: Zalana jest S8 na wysokości Marymontu, wiadukty na S2, trasa S79 przy lotnisku, al. Sikorskiego przy Dolince Służewieckiej, wiadukty przy Laurowej, wiadukty przy Alei 4 Czerwca.

Jak przekazał, w kinie na Sadybie zawalił się dach.

Poniedziałkowa nawałnica nad Warszawą

Po poniedziałkowej nawałnicy, która przeszła nad Warszawą, zamknięty został Park Wilanowski.

Skutki nawałnicy odczuli w poniedziałek też pasażerowie linii lotniczych. Na kilkanaście minut, wstrzymane były starty i lądowania samolotów na lotnisku Chopina. Częściowo nieczynny był też terminal pasażerski.

Deszcz i burze teraz przesuwają się z centrum Polski w kierunku Lubelszczyzny. A na Mazowszu do godz. 10 aktualne będzie ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed intensywnym deszczem.

Prognoza na wtorek

We wtorek na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów sięga do 40 mm, punktowo do 70 mm; w Karpatach do 30 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 23 st. C do 27 st. C, cieplej tylko południowym wschodzie: od 28 st. C do 30 st. C, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu: od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/godz.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana suma opadów do 20 mm, a na północnym wschodzie do 30 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.