Przed nami trzeci dzień BNP Paribas Warsaw SerialCon, a wraz z nim kolejne panele dyskusyjne, spotkania z twórcami i premiery nowych polskich produkcji - w tym wyczekiwanych "Czarnych stokrotek" od CANAL+! Co ciekawego czeka nas w kolejnym dniu Festiwalu?

/ BNP Paribas / Materiały prasowe

Choć emocje nadal nie opadły po wczorajszym premierowym pokazie serialu oryginalnego SkyShowtime "Śleboda", BNP Paribas Warsaw SerialCon ma dla miłośników małego ekranu kolejne propozycje.

"Czarne stokrotki"

"Czarne stokrotki" w reżyserii Mariusza Paleja dla CANAL+ to absolutny hit na piątkowy wieczór z Festiwalem. Geolożka Lena (Karolina Kominek) powraca do rodzinnego Wałbrzycha, by odnaleźć zaginioną córkę, z którą od lat nie potrafiła znaleźć wspólnego języka. W poszukiwaniach dziecka pomaga jej miejscowy policjant, Rafał (Dawid Ogrodnik). Z czasem kobieta odkrywa mroczne powiązanie między zniknięciem córki a działalnością lokalnej filantropki (Edyta Olszówka).

Już 6 grudnia o 20:00 startujemy z premierowym pokazem dwóch odcinków serialu - to prawdziwa gratka dla fanów historii z dreszczykiem emocji.

Spotkania z artystami

Na BNP Paribas Warsaw SerialCon nie brakuje także spotkań z aktorami, producentami czy scenarzystami znanych polskich seriali. W ramach cyklu Stars on Stage by BNP Paribas prowadzonym przez Marcina Radomskiego wystąpi Maria Dębska, znana m.in. z filmów "Bo we mnie jest seks", czy "Zabawa, zabawa", a teraz także serialu z "Śleboda" dla SkyShowtime. O godzinie 16:00 pojawi się natomiast Mateusz Damięcki ("Furioza", "Miłość jest wszystkim"), którego najnowszą produkcją jest serial "Prosta sprawa" dla CANAL+.

6 grudnia organizatorzy proponują również pokazy dobrze znanych i lubianych seriali - dziś w repertuarze m.in. "Poker Face" (reż. Rian Johnson), "Matki pingwinów" (reż. Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc), "The Last Of Us" (reż. Craig Mazin, Neil Druckman) czy kultowe "Siedem życzeń" (reż. Janusz Dymek).

Dziś czekają nas także spotkania z twórcami i obsadą dwóch polskich seriali: "Ślebody", która 5 grudnia miała swoją wielką premierę na BNP Paribas Warsaw Serialcon, oraz "Wzgórza psów" (Netflix), którego 2 odcinki również zadebiutują na naszym Festiwalu.

Oto program:

"Śleboda": spotkanie z twórcami i obsadą, 14:00, sala nr 1;

"Wzgórze psów": pokaz dwóch odcinków i spotkanie z twórcami: 16:00, sala 1.

Maratony filmowe

Zagorzałych fanów małego ekranu organizatorzy zapraszają na następujące maratony:

"Król": 17:00, odc. 1-8, sala nr 6;

"Ślepnąc od świateł": 17:15, odc. 1-8. Sala nr 4;

"Artyści": 19:15, odc. 1-8, sala nr 1.

W ramach SerialCon Industry, w piątek 6 grudnia organizatorzy zapraszają m.in. na warsztaty "Między teorią a praktyką - narzędzia gen AI", które poprowadzi Miłosz Kozioł, czy na panel dyskusyjny "Koprodukcje w sektorze filmowym", którego gośćmi będą Małgorzata Kiełkiewicz, Aleksandra Szymańska, Danna Stern, Grzegorz Łoszewski, a spotkanie poprowadzi Magdalena Sroka.

Po premierze "Ślebody"

12 grudnia na platformie SkyShowtime premierę będzie miał kryminalny serial "Śleboda". Dwa pierwsze odcinki tej produkcji można było jednak obejrzeć znacznie szybciej - wczoraj na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Na czerwonym dywanie podczas uroczystej premiery serialu "Śleboda" pojawili się odtwórcy głównych ról: Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek, a także: Andrzej Andrzejewski, Joanna Balasz, Andrzej Chyra, Helena Englert, Anna Nehrebecka, Mateusz Kmiecik, Paulina Kondrak, Artur Krajewski, Magdalena Lamparska, Leszek Lichota.

Nie zabrakło również wielu innych gości, jak: Mary Komasa, Julia Pietrucha, Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz (Fit Lovers), Beata Ścibak-Englert oraz Jan Wieteska. Uroczystość rozpoczął szef SkyShowtime - Monty Sarhan.

/ SkyShowtime / Materiały prasowe