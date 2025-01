Warszawskie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ odbyło się 28 stycznia w Hali COS Torwar. To integralna część Biegu po Nowe Życie, projektu od lat wspierającego polską transplantologię. W Hali COS Torwar zgromadziło się kilka tysięcy uczniów warszawskich szkół.

/ Materiały prasowe

Bardzo się cieszę, że ci młodzi ludzie mają świadomych nauczycieli, którzy uznali, że warto tutaj z przyjść. Transplantologia to w Polsce temat nadal owiany pewnym tabu. Musimy je przełamywać i takie wydarzenia temu właśnie służą. To przecież fantastyczna idea, cud medycyny. Gdy ktoś umiera, to w zasadzie jedyną dobrą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest uratowanie życia komuś innemu - mówiła podczas spotkania Izabela Leszczyna, ministra zdrowia.

Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy przypominała, że w historii polskiej transplantologii był ciemny czas, gdy liczba przeszczepów spadła. Dzięki wydarzeniom takim, jak to dzisiejsze, tak wiele się zmieniło na korzyść - podkreślała.

Bohaterami Forum były osoby, które dostały drugie życie. W pierwszych rzędach usiadły osoby, które żyją kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat z przeszczepionymi narządami. Był wśród nich Jacek Konat z Bodzentyna. Miał zaledwie 21 lat, gdy doznał poważnego udaru. Okazało się wtedy, że przeszedł zapalenie mięśnia sercowego. Już wtedy lekarze uprzedzili go, że najprawdopodobniej nadejdzie taki moment, że będzie potrzebował nowego serca. Choć po udarze zostały mu niedowłady, wrócił do samodzielności, skończył studia.

Aż do 2014 roku nic się strasznego nie działo. Potem jednak z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zakwalifikowali go do wszczepienia pompy wspomagającej krążenie. Dostał pompę, którą można nosić w torbie na ramieniu. Został wypisany z tym urządzeniem do domu, przeżył z pompą na ramieniu 3,5 roku. Doczekał chwili, gdy dostał drugie serce. Jacek jest osobą zaangażowaną w promowanie transplantologii. To idea, która ratuje życie. Warto opowiadać o niej podczas spotkań z młodymi ludźmi, bo to oni są naszą przyszłością - przekonywał Jacek.

O swojej historii opowiadał młodym ludziom m.in. Henryk Kulikowski. Przeszczepiono mu nerkę i trzustkę, te zabiegi były jeszcze nowością. W wieku 18 lat zachorował na cukrzycę. Choroba uszkodziła mu nerki do tego stopnia, że konieczne okazały się dializy. Pierwszą miałam 26 września 2011 roku, ostatnią 16 marca 2016 roku. Dzięki transplantacji dostał szansę na powrót do normalnego życia.

W Warszawie byli z nami także żyjący dawcy, a wśród nich Przemysław Saleta, słynny sportowiec, współtwórca i ambasador Biegu po Nowe Życie, który przed laty oddał nerkę swojej córce, dając jej w ten sposób szansę na normalne życie. Rozmawiajcie o tym, co tutaj usłyszeliśmy, w domach, z rodzicami, z dziadkami, ze znajomymi - apelował do młodzieży Saleta.

Lekarze podejmują się najtrudniejszych wyzwań. Uczestnikami forum byli także lekarze i koordynatorzy transplantologiczni. Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, który od początku pracy zawodowej związany jest z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (poprzednio Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus), opowiadał m.in. o tym, czym jest transplantacja, że to nic innego, jak wymiana uszkodzonego, niesprawnego narządu na nowy. Przypominał, że w przypadku niektórych narządów, takich jak nerka czy wątroba, możliwa jest transplantacja od żyjącego dawcy, tak jak stało się to np. w przypadku córki Przemysława Salety. Marzymy o tym, żeby w Polsce co czwarta nerka była przeszczepiana od żyjących dawców - mówił prof. Danielewicz.

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg i transplantolog, kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii opowiadał, że zdecydował, kim chce być, 5 listopada 1985 roku. Prof. Religa ze swoim zespołem zrobił wtedy pierwszą udaną transplantację serca w Polsce. Ja byłem uczniem drugiej klasy szkoły średniej - wspominał prof. Kuśmierczyk. Mówił także m.in. o wyzwaniu, jakim są transplantacje serca u dzieci i młodych dorosłych z niektórymi wrodzonymi wadami. To osoby, u których wcześniej kilka razy otwierano klatkę piersiową, takie zabiegi wymagają więcej czasu. Bardziej niż sukcesy, wspominam porażki, a takie także się zdarzają w naszej pracy - mówił.

Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt, transplantolog, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM oraz konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej opowiadał m.in. o programie przeszczepień wątroby od żyjących dawców dla dorosłych biorców. Podczas pierwszej takiej operacji w ramach programu biorcą prawego płata wątroby był 19-letni mężczyzna z rzadkim nowotworem wątroby, dawczynią - jego 29-letnia siostra.

Uczestnikami Forum byli m.in. uczniowie LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Są tutaj nasi 17-latkowie i 18-latkowie, czyli osoby w wieku odpowiednim na poruszanie takich tematów. Nie nazwałbym ich chyba nawet tematami trudnymi, raczej tematami, które warto poruszyć i nie należy z tym czekać - mówił nauczyciel.

Barbara Rybak z LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego dodawała, że każda możliwość uzyskania przez uczniów rzetelnej wiedzy jest cenna. - Na temat transplantologii krążą różne nieprawdziwe opinie. Wybory oczywiście będą należały do nich, ale powinni ich dokonywać, kierując się wiedzą. Zobaczenie na własne oczy kogoś, kto żyje dzięki transplantacji, pracuje, stworzył rodzinę, jest bezcenne - mówiła nauczycielka.

Dr hab. Maciej Romanowski, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przyjaciel Biegu po Nowe Życie, który brał udział m.in. w Forum w Gdańsku i Szczecinie, także przekonuje, że warto na takie tematy rozmawiać.

Młodzi ludzie są mądrzy, wszystko, co usłyszą tutaj od ekspertów, przekażą dalej w odpowiedniej formie. Edukacja ma sens, widzimy to choćby po tym, że choć nadal pokutują w naszym społeczeństwie różne mity na temat transplantologii, to jest ich coraz mniej, wszystko to właśnie za sprawą fantastycznych akcji edukacyjnych, takich jak Bieg po Nowe Życie czy Forum Młodych - podsumowuje lekarz. Arkadiusz Pilarz, współtwórca i dyrektor Biegu po Nowe Życie już zaprasza na kolejne Forum Młodych. Spotkamy się z młodymi ludźmi tym razem na północy Polski, w Bydgoszczy. Już teraz zapraszamy zainteresowane szkoły do kontaktu - mówi Arkadiusz Pilarz.

Bieg po Nowe Życie - www. transplantologia.info