We wtorek (28 stycznia) w hali COS Torwar odbędzie się Warszawskie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ, poświęcone donacji i transplantacji narządów. Z młodzieżą z warszawskich szkół ponadpodstawowych spotkają się ponownie lekarze transplantolodzy, koordynatorzy transplantacyjni oraz osoby, które dzięki przeszczepieniu dostały drugie życie.

/ Materiały prasowe

Z warszawską młodzieżą, oprócz lekarzy i specjalistów spotkają się także osoby, które dzięki przeszczepieniu dostały drugie życie.

Wśród nich znajdzie się pani Justyna Graczyk, u której zdiagnozowano arytmogenną kardiomiopatia prawej komory. To choroba, w której pojawiają się potencjalnie groźne dla życia arytmie komorowe. Jest uwarunkowana genetycznie.

Mój dziadek zmarł bardzo młodo, bo w wieku zaledwie 26 lat. Wtedy nie było do końca wiadomo, co się stało, nie było jeszcze tak dokładnych badań. Dzisiaj podejrzewamy, że przyczyną jego śmierci była właśnie arytmogenna kardiomiopatia prawej komory - opowiada pani Justyna.

W Forum Młodych udział weźmie także Przemysław Saleta, kickbokser i bokser, współtwórca i ambasador Biegu po Nowe Życie oraz dawca nerki, który oddając przed laty narząd swojej córce, podarował jej szansę na nowe życie.

Nim dotknęła mnie choroba córki, nie za bardzo wiedziałem, czym jest transplantologia - nie kryje sportowiec.

Rok 2024 był świetnym dla polskiej transplantologii

Jak poinformowało Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant, w 2024 roku w Polsce wykonano aż 2152 transplantacje od zmarłych dawców, a także 106 transplantacji rodzinnych.

Szansę na nowe życie otrzymało dzięki temu 2258 pacjentów. Wykonano także 1498 przeszczepień tkanek oka.

Statystyki z roku na rok są coraz lepsze, jesteśmy przekonani, że przyczyniają się do tego także nasze edukacyjne działania. To nie tylko Forum Młodych, ale także Bieg po Nowe Życie czy propagowanie i rozdawanie świadectw woli. Ludzie boją się tego, czego nie znają, dlatego tyle czasu poświęcamy na edukację, tak mocno na to stawiamy. Potem każda informacja o uratowaniu czyjegoś życia, to dla nas ogromna satysfakcja, to nam dodaje skrzydeł - mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Warszawskiego Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ.

Warszawskie Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ odbędzie się 28 stycznia i potrwa od 11:00 do 13:15 w hali COS Torwar.

Poniżej znajdziecie relację na żywo z tego wydarzenia.