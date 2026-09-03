To najwyższy budynek w Polsce i jedna z najdroższych inwestycji

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Varso Tower, wraz z ażurową iglicą mierzący aż 310 metrów, jest najwyższym budynkiem nie tylko w Warszawie i Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Wieża, która od września 2025 roku udostępnia Warszawiakom i turystom spektakularny taras widokowy na szczycie, przyciąga uwagę już z daleka.

3 września to światowy dzień wieżowców. Data ta ma upamiętniać urodziny architekta i wizjonera Louisa Sullivana. Jeszcze do niedawna wieżowce, zwane też drapaczami chmur, nie kojarzyły się z polskim krajobrazem. Dziś nasz kraj także ma się czym pochwalić w tej kategorii.

Najwyższy budynek w Unii Europejskiej

Varso Tower – najwyższy budynek w Polsce i Unii Europejskiej - to nie tylko jedna wieża, ale cały kompleks trzech budynków. Oprócz głównej, 230-metrowej wieży (do dachu), inwestycja obejmuje dwie niższe konstrukcje o wysokości 90 i 81 metrów.

Całkowita powierzchnia kompleksu to 140 tysięcy metrów kwadratowych, z czego znaczna część parterów została przeznaczona na lokale handlowo-usługowe.

Budowa, zakończona we wrześniu 2022 roku, kosztowała około 500 milionów euro i była jedną z najdroższych inwestycji w historii Warszawy.

We Wrocławiu powstaje "mały Manhattan". Najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej We Wrocławiu rusza wielka inwestycja, która może na zawsze odmienić panoramę miasta. Giant Development Group planuje budowę najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej – Giant Tower. Obiekt ma liczyć aż 272 metry wysokości do dachu i wyprzedzić…

Nowy punkt widokowy w stolicy

Przez dekady to Pałac Kultury i Nauki w stolicy był niekwestionowanym liderem wysokości w Polsce. Dziś, choć nadal imponuje (237 metrów do iglicy, 44 piętra), jego miejsce na czele przejęła Varso Tower.

Oba budynki oferują niezapomniane widoki na Warszawę – Varso Tower zaprasza na taras widokowy na samym szczycie, a Pałac Kultury na 30. piętrze, na wysokości 114 metrów.

Varso Tower to nie tylko rekordowa wysokość. Obiekt zaprojektowano z myślą o nowoczesnych technologiach i ekologii. Położony w sercu dzielnicy Wola, przy ulicy Chmielnej, kompleks stał się siedzibą wielu prestiżowych firm i jednym z najbardziej rozpoznawalnych adresów biznesowych w kraju.

Będzie kontrola stanu technicznego w Varso Tower. Z budynku spadły szyby Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Varso Tower w Warszawie - to ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni trzy samochody. Na szczęście nikt nie…

Pałacu Kultury nie otoczą wieżowce?

Liczba wieżowców w Warszawie i Polsce wciąż rośnie. Był nawet pomysł, by wieżowcami otoczyć Pałac Kultury i Nauki, który nie dla wszystkich jest chlubą miasta. Kilka miesięcy temu poinformowano jednak, że koncepcja się zmieniła.

Wokół PKiN mają powstać wysokie budynki, lecz będą one zaledwie kilkudziesięciometrowe. Typowe wieżowce w tym miejscu nie zostaną zbudowane.

Spacer 180 metrów nad ziemią. Ekstremalny wyczyn Estończyka w Warszawie Sukcesem zakończyło się przejście estońskiego slacklinera po 500-metrowej taśmie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower w Warszawie. Jaan Roose odbył ten nietypowy spacer na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią.

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