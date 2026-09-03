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To najwyższy budynek w Polsce i jedna z najdroższych inwestycji

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 września (07:00)

Varso Tower, wraz z ażurową iglicą mierzący aż 310 metrów, jest najwyższym budynkiem nie tylko w Warszawie i Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Wieża, która od września 2025 roku udostępnia Warszawiakom i turystom spektakularny taras widokowy na szczycie, przyciąga uwagę już z daleka.

To najwyższy budynek w Polsce i jedna z najdroższych inwestycji
Varso Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej, fot. MAREK BAZAK /East News
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3 września to światowy dzień wieżowców. Data ta ma upamiętniać urodziny architekta i wizjonera Louisa Sullivana. Jeszcze do niedawna wieżowce, zwane też drapaczami chmur, nie kojarzyły się z polskim krajobrazem. Dziś nasz kraj także ma się czym pochwalić w tej kategorii.  

Najwyższy budynek w Unii Europejskiej

Varso Tower – najwyższy budynek w Polsce i Unii Europejskiej - to nie tylko jedna wieża, ale cały kompleks trzech budynków. Oprócz głównej, 230-metrowej wieży (do dachu), inwestycja obejmuje dwie niższe konstrukcje o wysokości 90 i 81 metrów. 

Całkowita powierzchnia kompleksu to 140 tysięcy metrów kwadratowych, z czego znaczna część parterów została przeznaczona na lokale handlowo-usługowe. 

Budowa, zakończona we wrześniu 2022 roku, kosztowała około 500 milionów euro i była jedną z najdroższych inwestycji w historii Warszawy.

Nowy punkt widokowy w stolicy

Przez dekady to Pałac Kultury i Nauki w stolicy był niekwestionowanym liderem wysokości w Polsce. Dziś, choć nadal imponuje (237 metrów do iglicy, 44 piętra), jego miejsce na czele przejęła Varso Tower. 

Oba budynki oferują niezapomniane widoki na Warszawę – Varso Tower zaprasza na taras widokowy na samym szczycie, a Pałac Kultury na 30. piętrze, na wysokości 114 metrów.

Varso Tower to nie tylko rekordowa wysokość. Obiekt zaprojektowano z myślą o nowoczesnych technologiach i ekologii. Położony w sercu dzielnicy Wola, przy ulicy Chmielnej, kompleks stał się siedzibą wielu prestiżowych firm i jednym z najbardziej rozpoznawalnych adresów biznesowych w kraju.

Pałacu Kultury nie otoczą wieżowce?

Liczba wieżowców w Warszawie i Polsce wciąż rośnie. Był nawet pomysł, by wieżowcami otoczyć Pałac Kultury i Nauki, który nie dla wszystkich jest chlubą miasta. Kilka miesięcy temu poinformowano jednak, że koncepcja się zmieniła.

Wokół PKiN mają powstać wysokie budynki, lecz będą one zaledwie kilkudziesięciometrowe. Typowe wieżowce w tym miejscu nie zostaną zbudowane.

Najwyższe budynki w Polsce

  • Varso Tower (Warszawa) – 310 m
  • Pałac Kultury i Nauki (Warszawa) – 237 m
  • Olszynki Park (Rzeszów) – 221 m
  • Warsaw Spire (Warszawa) – 220 m
  • Sky Tower (Wrocław) – 212 m
  • Warsaw Trade Tower (Warszawa) – 208 m
  • Warsaw Unit (Warszawa) – 202 m
  • Skyliner (Warszawa) – 195 m
  • Q22 (Warszawa) – 195 m
  • Rondo 1 (Warszawa) / Złota 44 (Warszawa) – po 192 m

Źródło: RMF24
Tagi: Warszawa Varso Tower
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