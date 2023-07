W szpitalu w Warszawie zmarł instruktor spadochronowy, który został ranny w poniedziałkowej katastrofie samolotu w Chrcynnie. To szósta ofiara tego tragicznego wypadku.

Zdjęcie z miejsca katastrofy wykonane we wtorek / Leszek Szymański / PAP

O śmierci Artura "Zielonego" Zielińskiego poinformowała w mediach społecznościowych jego żona. Podziękowała osobom, które - po jej wtorkowym apelu o oddawanie krwi dla rannego męża - pospieszyły z pomocą.

Aeroklub Warszawski na opublikowanej w sieci żałobnej infografice wymienił z imienia i nazwiska wszystkie ofiary katastrofy w Chrcynnie. Oprócz Artura Zielińskiego to Grzegorz Zmysłowski, Cezary Bołdak, Karina Laszuk, Arkadiusz Radzio i Grzegorz Krupiak. Wszystkie osoby były związane z lotnictwem i społecznością Aeroklubu Warszawskiego. Rannych jest 7 osób - wśród nich jest 1 dziecko.

Zielińskiego pożegnał w mediach społecznościowych także Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. Wiesław Kukuła. "Odszedł ppłk. rez. Artur Zieliński oficer wojsk powietrznodesantowych i operacji niekonwencjonalnych WOT. Był najlepszy - długo zabiegałem by pozyskać go do formacji. Wdrożył innowacyjny system szkolenia spadochronowego terytorialsów i wprowadził do spadochroniarstwa dziesiątki z nich. Cześć Jego pamięci!" - napisał.